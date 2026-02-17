Marcelo Mena refuta a Poduje: "Nadie dice que un árbol es más importante que un ser humano"

Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente y actual CEO de Global Methane Hub, opinó en Cooperativa que el futuro titular de Vivienda, Iván Poduje, se equivocó al atribuir la paralización de proyectos habitacionales a quienes "dan más importancia a los árboles que a las personas".

Días después de su nombramiento a fines de enero, se hizo viral un video en que, durante una actividad pública sobre reconstrucción, el arquitecto y urbanista advirtió a un académico de la Universidad del Biobío que "nos vamos a ir a juicio" para defender iniciativas inmobiliarias de quienes abogan por la protección de fauna y flora.

En Lo que Queda del Día, Mena precisó que las polémicas declaraciones de Poduje en realidad abordan una problemática que "está fuera de la institucionalidad ambiental y más bien, tiene que ver con permisos de carácter municipal, que se pueden ver y arreglar en forma conversada".

Por lo demás, aseveró que "la gran parte de los proyectos ambientales conflictivos son más bien asociados a que la misma ciudadanía se opone a su desarrollo (...) por la cercanía que puede haber con respecto a su calidad de vida, pero no necesariamente por razones ambientales más profundas. Así que en ese contexto, no me preocuparía mucho por lo que lo que está en evaluación ambiental".

Dicho esto, "sí creo que el futuro ministro se equivocó en antagonizar innecesariamente algo como si fuera un falso dilema. O sea, nadie dice que un árbol es más importante que un ser humano, eso es absurdo, y ese tipo de argumentaciones no ayudan a una convivencia".

"Está en todo el derecho de decir que es un problema que la resolución final de un proyecto inmobiliario de vivienda social no se haga por un árbol y por la indecisión de Conaf, pero de ahí a decir que se está privilegiando a los árboles por sobre las personas, creo que no corresponde, porque no es la verdad de lo que ocurre", cerró la exautoridad.

Obligaciones ambientales

Por otro lado, Mena descartó que exista un riesgo inminente para las regulaciones ambientales asociado al afán del futuro Ejecutivo de José Antonio Kast por tumbar -a su juicio- un exceso de "permisología" con eventuales cambios a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales.

"Hay obligaciones legales sobre los Estados para poder llevar a cabo medidas: por ejemplo, independiente de su opinión, el próximo Gobierno tendrá que hacer un nuevo plan de descontaminación para Santiago, y va a tener que demostrar que las medidas que tome van a ser capaces de resguardar la salud. Y va a tener que cumplir con la meta de carbono-neutralidad, a menos que quiera derogarla, pero no creo que tenga los votos en este tipo de normativas hacia adelante", planteó el exministro.

En ese sentido, "creo que institucionalmente somos bastante sólidos, y al fin y al cabo, Chile ha avanzado en estos temas porque se ha dado cuenta de que siempre hay más beneficios que costos, y que resguardar la salud de las personas, por ejemplo en temas ambientales, justifica las medidas que se están tomando para descontaminar las ciudades".