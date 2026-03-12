Quienes ven series chinas probablemente han escuchado muchas veces expresiones como "perder la cara" o "salvar la cara". En una discusión familiar, en el trabajo o incluso en una negociación, ese concepto aparece constantemente.

De hecho, en el mundo de los negocios este aspecto puede ser decisivo para que una negociación avance o se detenga. ¿Qué significa realmente y cómo se aplica a la vida cotidiana y los negocios en China? Escucha a Carla Morales, del Instituto Confucio Santo Tomás.

