El rector de la Universidad de la República de Uruguay, Héctor Cancela, conversó con Cooperativa durante su visita a Santiago para participar en la 14ª Asamblea General de la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe, que se realiza en la Universidad de Chile. En la entrevista, el académico abordó los principales desafíos que enfrentan hoy las universidades públicas de la región.

Cancela explicó en Lo que Queda del Día que el encuentro reúne a autoridades universitarias para debatir cómo las casas de estudio pueden contribuir al desarrollo social, económico y productivo de América Latina, además de fortalecer la cooperación regional. También destacó que uno de los temas centrales es el impacto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial en la educación superior y la necesidad de formar profesionales con pensamiento crítico y criterios éticos para su uso.

El rector uruguayo sostuvo además que las universidades públicas deben mantener un rol activo en el debate público y en la generación de conocimiento para los Estados, más allá de los gobiernos de turno.

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