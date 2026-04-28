Mil eventos, deportes de élite y exención de visa: las razones para poner a Xiamen en tu lista de destinos

Xiamen no es una ciudad que se imponga por su tamaño ni por su fama global, pero sí por lo que ofrece a quien llega: playas, arquitectura colonial, música tradicional y una hospitalidad que ya conquistó a viajeros de cuatro continentes.

En el primer trimestre de 2026, la ciudad costera de la provincia china de Fujian se posicionó entre los diez destinos de turismo receptivo más populares de China, con un mercado en franco crecimiento.

El impulso detrás de ese salto es concreto. La optimización de la política de exención de visado en tránsito ha reducido la fricción para los viajeros internacionales, mientras que la ciudad ha invertido en atraer operadores turísticos, influencers y blogueros de viaje de distintos países.

Entre el 18 y 19 de abril, un grupo de 40 agentes y creadores de contenido provenientes de diez países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Australia y Corea del Sur, recorrió en profundidad sus principales atractivos.

Maria, representante de la agencia europea Garden Tours, fue directa: ama la ciudad, la recomienda a todos y espera que más personas puedan "experimentar su encanto en persona".

Qué tiene Xiamen para ofrecer

La propuesta cultural de Xiamen se ancla en la tradición del sur de Fujian, una región con identidad propia dentro de China.

La isla Gulangyu, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, concentra una arquitectura que mezcla influencias chinas y europeas y es uno de los íconos del destino. El paseo nocturno por el río Lujiang y los edificios tipo "qilou" de la calle Zhongshan completan una oferta urbana que combina historia y ambiente relajado.

A eso se suma una programación cultural permanente: música Nanyin (una de las formas musicales más antiguas de China), ópera gezaixi y conciertos sinfónicos forman parte de la agenda habitual del Teatro de Arte de Xiamen y el Pabellón Nanyin.

Deportes y nuevas experiencias

Xiamen ha apostado también por el turismo deportivo. En mayo se realizarán la Liga Diamante de World Athletics y el Campeonato Nacional de Gimnasia, además de competencias de automovilismo, motociclismo y voleibol.

La ciudad busca consolidar una tendencia que ya tiene nombre: "viajar a Xiamen siguiendo los eventos deportivos".

Para quienes prefieren las experiencias inmersivas, el parque temático "Encuentro con el sur de Fujian" estrena la producción teatral "Vientos de Gulang", mientras que el Jardín Expo y el Jardín Botánico suman festivales estacionales.

Lo que hace atractivo a Xiamen para el viajero que planifica con tiempo es precisamente eso: no está saturado.

Tiene infraestructura turística de calidad, una identidad cultural definida y una política de acceso que facilita la visita. Para quienes consideran China como próximo destino, Xiamen ofrece una entrada más amable y menos abrumadora que las grandes metrópolis.