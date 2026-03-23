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Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China Cultura y Entretención

Mùlǎozú: una etnia milenaria que preserva sus raíces en el sur de China

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El pueblo Mùlǎozú destaca por sus tradiciones agrícolas, su vida comunitaria y la preservación de costumbres ancestrales en la región de Guangxi.

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Por Fabián Pizarro Arcos

La etnia Mùlaozú (仫佬族) es uno de los 56 grupos étnicos reconocidos en China y habita principalmente en la región autónoma de Guangxi, en el sur del país. Con una población relativamente pequeña, los Mulao conservan una rica identidad cultural marcada por tradiciones agrícolas, especialmente el cultivo de arroz.

Su lengua pertenece a la familia tai-kadai, aunque muchos también hablan chino mandarín. Destacan por sus festividades tradicionales, como el festival Yifan, donde combinan rituales ancestrales, música y danza.

La cultura Mùlaozú refleja una profunda conexión con la naturaleza, la vida comunitaria y la preservación de sus costumbres a lo largo del tiempo.

Mùlaozú (仫佬族)

  • Población: 210.000.
  • Localización: Región Autónoma de Guangxi.
  • Idioma: Mulam (familia tai-kadai).
  • Religión: Animismo y culto a los ancestros.
  • Vestimenta tradicional: Ropa azul oscuro, cinturones bordados y joyería de plata.
  • Gastronomía: Arroz glutinoso, carne curada, sopas con hierbas.
  • Costumbres: Festival del Canto, bodas con música coral, danzas del tambor.
  • Historia: Pueblos agrícolas con tradición comunal.
  • Relevancia: Mantienen una lengua muy cercana al Zhuang, contribuyendo a la diversidad lingüística del sur de China.

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