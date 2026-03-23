Mùlǎozú: una etnia milenaria que preserva sus raíces en el sur de China

Por Fabián Pizarro Arcos

La etnia Mùlaozú (仫佬族) es uno de los 56 grupos étnicos reconocidos en China y habita principalmente en la región autónoma de Guangxi, en el sur del país. Con una población relativamente pequeña, los Mulao conservan una rica identidad cultural marcada por tradiciones agrícolas, especialmente el cultivo de arroz.

Su lengua pertenece a la familia tai-kadai, aunque muchos también hablan chino mandarín. Destacan por sus festividades tradicionales, como el festival Yifan, donde combinan rituales ancestrales, música y danza.

La cultura Mùlaozú refleja una profunda conexión con la naturaleza, la vida comunitaria y la preservación de sus costumbres a lo largo del tiempo.

Mùlaozú (仫佬族)