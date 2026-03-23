Agresor de Nabila Rifo pide, por tercera vez, el beneficio de la libertad condicional

El agresor de Nabila Rifo, Mauricio Ortega Ruiz, solicitó nuevamente el beneficio de libertad condicional mientras cumple su condena de 18 años por los delitos de lesiones graves gravísimas, lesiones graves y violación de morada contra la mujer.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Aysén, que fue notificado de esta nueva postulación el martes 17 de marzo por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, ya mostró su rechazo a la opción de que este delincuente salga anticipadamente de la cárcel.

Según informó T13, el organismo, actuando en representación de la víctima, presentó formalmente los descargos el viernes 20 de marzo, antecedentes que serán evaluados por la Comisión de Libertad Condicional el próximo 14 de abril.

La Comisión revisará antecedentes el 14 de abril, tras previas revocaciones de decisiones similares. (FOTO: ATON)

Se trata de la tercera vez que Ortega busca este beneficio. La primera postulación, realizada en marzo de 2025, fue rechazada.

Posteriormente, en octubre del mismo año, una solicitud fue inicialmente aceptada y luego revocada por la Corte Suprema al siguiente mes, tras un recurso de amparo presentado por SernamEG.

La mirada crítica del Ministerio de la Mujer

En su declaración pública sobre esta nueva solicitud, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género reiteró que se opone "firmemente a la concesión de este beneficio".

Recordó que el fallo del máximo tribunal el año pasado fue contundente, al establecer que "no se consideraron adecuadamente las condiciones de discapacidad visual de la víctima (Nabila Rifo), lo que requería ajustes específicos para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, declarando ilegal lo resuelto al vulnerar el debido proceso".

Ortega fue condenado en 2017 a 18 años de presidio efectivo, lo que, al haber cumplido la mitad de su pena, lo habilitó para postular a este beneficio.

La agresión contra Nabila Rifo, ocurrida la noche del 14 de mayo de 2016, fue un hecho de extrema violencia que la dejó con lesiones graves y la pérdida de ambos globos oculares, cegándola de forma permanente.

Para finalizar, SernamEG expresó su compromiso "con la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género, con el acceso a la justicia y con el respeto pleno a su derecho a ser oídas en cada etapa del proceso".