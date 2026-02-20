Síguenos:
Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China Cultura y Entretención

"Tremendo honor": ilustradora chilena creó la campaña del Año Nuevo Chino para Hermès

Autor: Redacción Cooperativa

María Jesús Contreras mostró en redes sociales su trabajo para la marca de lujo francesa.
La ilustradora chilena María Jesús Contreras realizó en una de las campañas más importantes para la reconocida marca de lujo francesa Hermès.

La artista, oriunda de Temuco, estuvo a cargo de la campaña que realizó la marca para el Año Nuevo Chino que, en esta oportunidad, recae en el Caballo de Fuego.

En su cuenta de Instagram, María Jesus contó que "el año pasado estuve toooodo el año trabajando para este momento. Hermes me dio la enorme responsabilidad de crear el arte para la campaña de Año Nuevo Chino".

"Este 2026 celebramos el Año del Caballo de Fuego, un ciclo que ocurre solo cada 60 años, así que imaginarán lo especial y significativo que fue formar parte de algo así. Ha sido un tremendo honor y un desafío", destacó.

La artista chilena publicó en sus redes sociales las piezas que realizó para Hermès. Míralas a continuación:

