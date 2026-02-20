Panel de Expertos anunció alza de 25 pesos en el transporte público de Santiago

El Panel de Expertos del Transporte Público determinó un ajuste de 25 pesos en la tarifa adulto vigente del sistema integrado, que incluye servicios de buses, Metro y el Tren Nos-Estación Central en las 38 comunas donde opera.

La medida comenzará a regir desde las 00:00 horas del domingo 22 de febrero de 2026, mientras que el nuevo monto del beneficio Dale QR se aplicará desde el 1 de marzo.

El organismo técnico e independiente, creado por la Ley N°20.378, explicó que la decisión responde al alza de costos del sistema durante 2025, como una inflación anual de 3,5%, un dólar promedio de 952 pesos y un incremento de 6,7% en la mano de obra.

A esto se suma el descalce acumulado de 270 pesos generado por el congelamiento tarifario entre 2019 y 2023, lo que ha impactado en los ingresos del sistema.

Según lo informado, las nuevas tarifas para adultos serán de $795 en buses, $815 en Metro y tren en horario valle, $895 en horario punta y $735 en horario bajo.

En tanto, la tarifa integrada para personas mayores se fijó en $390 y la escolar en $260, mientras que los estudiantes de educación básica continuarán viajando de forma gratuita.

El Monto Máximo Mensual del sistema Dale QR se establecerá en 42 mil pesos desde marzo, como parte de las políticas que buscan incentivar el uso del transporte público y facilitar el acceso a sus servicios.

Desde el Panel señalaron que este ajuste tarifario es clave para mantener el equilibrio financiero del sistema, en el marco del subsidio contemplado en la Ley de Presupuestos 2026.

Además, destacaron que el sistema Red ha sido reconocido a nivel regional e internacional por avances en electromovilidad, generación de empleo -especialmente para mujeres conductoras- e innovación en medios de pago, como el uso de tarjetas bancarias y el sistema Dale QR.