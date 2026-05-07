Webinar gratuito explorará cómo China y América Latina se conectan a través de la literatura

El Instituto Confucio Santo Tomás (ICST) realizará el próximo 14 de mayo un webinar gratuito enfocado en los vínculos literarios entre China y América Latina, una instancia que analizará cómo escritores, obras y corrientes culturales de ambas regiones han dialogado e influido mutuamente a lo largo del tiempo.

La actividad, titulada "Entre dos mundos: cruces literarios entre China y América Latina", se desarrollará de manera online a las 18:00 horas y estará a cargo de la profesora e investigadora Lan Junzi. El encuentro forma parte de los E-Club Chino organizados por el ICST.

Literatura china y latinoamericana en diálogo

El webinar buscará profundizar en cómo la literatura china y la literatura latinoamericana han construido puentes culturales mediante temas, estilos narrativos y preocupaciones comunes.

Entre los autores y referentes que serán abordados destacan figuras latinoamericanas como Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges y Pablo Neruda, cuyos trabajos han tenido impacto en lectores y académicos chinos.

La instancia también revisará el interés que diversos escritores latinoamericanos han mostrado por la filosofía china, la poesía clásica y las narrativas contemporáneas provenientes del gigante asiático.

Asimismo, se analizarán elementos narrativos compartidos, como el realismo mágico, la introspección filosófica y la exploración de la memoria histórica, aspectos que han enriquecido el intercambio cultural entre ambas regiones.

El rol de la traducción cultural

Otro de los ejes del webinar será el papel de la traducción en la circulación de la literatura china y latinoamericana.

La actividad abordará los desafíos de trasladar no solo idiomas, sino también contextos culturales, referencias históricas y sensibilidades propias de cada tradición literaria.

Además, se revisará cómo estos intercambios han influido en el panorama editorial actual, marcado por nuevas colaboraciones y un creciente interés por comprender otras culturas a través de la literatura.

Cómo participar del webinar

El webinar será encabezado por Lan Junzi, intérprete chino-español-portugués y asistente de investigación del Núcleo Milenio sobre los Impactos de China en América Latina (ICLAC).

Quienes deseen participar podrán inscribirse gratuitamente a través de Zoom en este enlace o seguir la transmisión mediante el Facebook oficial del Instituto Confucio Santo Tomás.