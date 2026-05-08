Ministra de la Mujer descartó cambios al aborto en tres causales: "Chile ya zanjó esta materia"

En entrevista con el Diario de Cooperativa, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, aseguró este viernes que el Gobierno no tiene previsto innovar en la ley de aborto en tres causales ni tampoco realizar modificaciones reglamentarias en aspectos como la objeción de conciencia.

Ante las consultas sobre posibles cambios o innovaciones en la ley de aborto en tres causales, la secretaria de Estado enfatizó que el debate nacional sobre este tema concluyó.

"Lo que está ya está legislado. Chile ya tuvo una discusión al respecto, los parlamentarios de la época también discutieron al respecto, emitieron su opinión y así también Chile ya zanjó esta materia. Existe también una legislación al respecto y, en ese sentido, lo entendemos. Estamos enfocados en avanzar en las prioridades que nos hemos trazado: empleo, prevención de la violencia contra las mujeres y también en el ámbito social", afirmó Marín.

Al ser requerida sobre su postura personal respecto al aborto libre, la ministra evitó profundizar y señaló que su opinión es "pública", pero que hoy su prioridad es "sacar adelante la agenda del gobierno del Presidente José Antonio Kast".

Foco en el empleo femenino y la Sala Cuna Universal

La titular de la Mujer criticó las cifras de desempleo heredadas, las cuales alcanzan un 10% en el segmento femenino.

"Tenemos que avanzar fuertemente en la incorporación de las mujeres al empleo. Tuvimos un Gobierno que se dijo feminista pero que nos heredó una cifra de desempleo que para mí me parece, de verdad, muy preocupante y quiero avanzar en esta materia: en que las mujeres puedan incorporarse al mundo laboral", declaró Marín.

Frente a esto, la ministra planteó como meta alcanzar un desempleo general promedio del 6,5% para el final del mandato, bajo la premisa del "pleno empleo". Para ello, destacó el próximo lanzamiento del "Compromiso Mujer", una alianza público-privada para incentivar la contratación de mujeres.

Asimismo, anunció que el Ministerio está trabajando para destrabar el proyecto de Sala Cuna Universal, fijando el 15 de junio como plazo límite para la presentación de indicaciones.

"Tenemos toda la voluntad para perfeccionar este proyecto y para avanzar y destrabar esta iniciativa. También es una de nuestras metas como Ministerio de la Mujer destrabar este proyecto de ley de Sala Cuna y avanzar, pero también con mucha responsabilidad, con una propuesta sólida, coordinada, especialmente en materia de financiamiento. Para eso también están trabajando los equipos más bien técnicos y nosotros también estamos incorporando a aquellos equipos para presentar las indicaciones", destacó Marín.

Ajuste fiscal

Respecto al ajuste presupuestario del 3% solicitado por Hacienda, Marín garantizó que el impacto en su ministerio será "marginal" y no afectará programas críticos de violencia o autonomía económica.

"Desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género mantenemos nuestro compromiso de que no vamos a recortar en los programas que son claves para nosotros como la autonomía económica, de empleo, ni tampoco vamos a recortar en los programas de violencia", afirmó la ministra.

"Los ajustes que existan en estos programas serán muy marginales y corresponden a los saldos no ejecutados y no comprometidos durante los meses previo a nuestra asunción", detalló.

Situación en SernamEG

Finalmente, la ministra se refirió a la polémica remoción de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, cuya salida se concretará cuando se acabe su licencia que tiene con motivo de su tratamiento de cáncer.

Marín descartó que la decisión de remover a la militante del Partido Socialista tuviera relación con su estado de salud y la atribuyó estrictamente a razones de gestión y confianza.

"Nuestra decisión no fue tomada por aspectos personales, privados ni en materia de salud, sino que en base a la confianza, a la buena continuidad del servicio y a la gestión", argumentó.

Respecto a las críticas transversales que generó la decisión de despedir a Carrasco en medio de su tratamiento, la ministra concluyó que "los parlamentarios están en su justo derecho de emitir opiniones. Son un poder del Estado diferenciado del Ejecutivo y, en ese sentido, también lo tomo con esa altura de miras. Nosotros hoy damos por cerrado ese capítulo".