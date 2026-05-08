Irán cuestiona que ante cada negociación, EE.UU. lanza un ataque

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchí, apuntó que cada vez que se acerca una solución diplomática a la guerra con Estados Unidos e Israel, Washington lleva a cabo "una aventura militar temeraria", en la primera reacción oficial al intercambio de ataques del jueves.

"Cada vez que se plantea una solución diplomática, EE.UU. opta por una aventura militar temeraria", indicó el político en un publicación en la red social X, otrora Twitter.

Araqchí se preguntó si se trata de "una burda táctica de presión" o que "una vez más, un saboteador haya engañado al presidente de EE.UU. para que se meta en otra ciénaga", en una aparente referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Sean cuales sean las causas, el resultado es el mismo: los iraníes nunca ceden ante la presión y la diplomacia siempre sale perjudicada", aseguró.

El jefe de la diplomacia iraní dijo además que son erróneos los datos atribuidos a la CIA y publicados por medios estadounidenses que estiman que la república islámica cuenta con 75% de sus misiles en comparación con el 28 de febrero.

"Nuestro arsenal de misiles y nuestra capacidad de lanzamiento no están al 75% en comparación con el 28 de febrero. La cifra correcta es el 120% En cuanto a nuestra disposición para defender a nuestro pueblo: 1000%", lanzó.