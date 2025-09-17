Webinar sobre Medicina Tradicional China explica la conexión entre órganos y emociones

El Instituto Confucio Santo Tomás (ICST) realizará el martes 23 de septiembre a las 16:00 horas el webinar gratuito "China + Medicina: Medicina china y la salud del espíritu", que se transmitirá por Zoom y Facebook Live.

La actividad estará a cargo de Luis Pedreros, especialista con más de 40 años de trayectoria en Medicina Tradicional China (MTCh).

La conferencia abordará cómo los principios del Yin y el Yang permiten comprender el equilibrio emocional y su impacto en la salud integral. Según la Medicina Tradicional China, cada órgano del cuerpo está asociado a una emoción específica, lo que ayuda a entender cómo los estados de ánimo influyen en el bienestar físico.

El especialista también explicará el uso de técnicas como la acupuntura, la fitoterapia y el Qigong, prácticas que buscan restablecer el equilibrio energético cuando se presentan desórdenes emocionales.

Luis Pedreros es fundador de la Escuela Latinoamericana de Medicina China y autor del libro "La medicina china, el equilibrio de las emociones y la práctica del Qigong". Ha realizado estudios en China, India, Vietnam, Australia y Tíbet, y actualmente es profesor visitante en la Universidad de Medicina China de Guangzhou, además de integrar la Asociación Mundial de Academias de Qigong Médico.

El webinar forma parte del ciclo "China +", iniciativa del ICST para acercar la cultura y filosofía china al público hispanohablante.