Alumnos de 13 y 15 años fueron sorprendidos con material incendiario en el Liceo Lastarria

Durante la noche de este lunes, un procedimiento policial se llevó a cabo en el Liceo José Victorino Lastarria, en la comuna capitalina de Providencia, luego de que dos estudiantes de 13 y 15 años fueran sorprendidos con artefactos incendiarios y fuegos artificiales al interior del establecimiento.

Según los antecedentes entregados, los menores, que vestían capuchas, fueron retenidos inicialmente por el propio personal docente y administrativo del liceo.

En su poder se encontraron bombas Molotov, pirotecnia y un overol, elementos que no alcanzaron a ser utilizados gracias a la intervención de los funcionarios del plantel.

El coronel Claudio Rosales, prefecto de la Prefectura Santiago Oriente, detalló que "se recibió un llamado telefónico por parte de un docente del Liceo José Victorino Lastarria, quien señalaba que dos menores de edad mantenían elementos incendiarios, fuegos artificiales y un overol".

"Ante tal situación, Carabineros llegó en forma oportuna y rápida a este establecimiento educacional, verificando que efectivamente habían dos menores retenidos al interior de una dependencia del Liceo José Victorino Lastarria con, efectivamente, elementos incendiarios, un overol y artefactos incendiarios", explicó la autoridad.

Debido a la normativa legal vigente, el niño de 13 años fue declarado inimputable y entregado a sus padres, mientras que el adolescente de 15 quedó a la espera de las determinaciones de la Fiscalía.

A raíz de este incidente, la dirección del liceo informó que las clases para los niveles de séptimo básico a cuarto medio quedarán suspendidas durante este martes 14 de abril. En contraste, los alumnos de kínder a sexto básico podrán asistir con normalidad.

En el lugar trabajaron unidades especializadas de Carabineros, incluyendo el OS9, Labocar y el GOPE, para realizar los peritajes correspondientes y resguardar la seguridad del recinto.