Camioneros emplazan al Gobierno a frenar nuevas alzas del diésel o "habrá consecuencias"

Los principales gremios del transporte de carga a nivel nacional se reunieron este lunes con los subsecretarios de Economía, Transportes y Minería, a quienes les entregaron un petitorio formal en el que advierten una insostenible situación financiera en el sector debido al impacto del alza de los combustibles.

A través de una declaración, emitida por los presidentes de Chile Transporte, la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y Agetich (transporte de carga internacional), los gremios emplazaron al Gobierno, entre otros puntos, a frenar la nueva alza del diésel o "habrá consecuencias".

"Hace tres semanas el Gobierno anunció y ejecutó una histórica alza de más de un 65% en el precio del Diesel, sumando 580 $/lt a nuestra estructura de costos, provocando graves complicaciones en la logística y distribución nacional debido a que significa aumentar en más de un 25% las tarifas de transporte existentes en la actualidad", señala el primer punto de la misiva.

"Lamentablemente, no se observa un decidido y pro activo llamado oficial y público de las autoridades hacia los generadores de carga privados y estatales, para que estos aumentos dramáticos se traspasen a las tarifas de transporte", agrega.

Finalmente, el documento enfatiza: "Lo anterior nos lleva a declarar que, de no existir respuestas claras y concretas a nuestros planteamientos, se traspasen los mayores costos y se frenen de inmediato nuevas alzas de los combustibles, habrá consecuencias".

"Esperamos que el Presidente tome nota"

Consultado por Cooperativa respecto al petitorio, el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, explicó que los gremios solicitaron que "el Presidente de la República considere la gravedad de la situación. El comunicado es claro, nítido, y esperamos que el señor Presidente tome nota de la situación y use todo lo que sea posible para que el valor del combustible se mantenga".

"Esperemos que la guerra se termine y que se normalice el país. Los subsecretarios se comprometieron a hablar con los generadores de carga para que ellos entiendan que tienen que considerar los nuevos valores del diésel", indicó el dirigente.

Según proyecciones de Clapes UC, este jueves se concretaría un nuevo incremento en los precios: las bencinas subirían aproximadamente 36,5 pesos por litro, mientras que el diésel aumentaría otros 63 pesos.