Ministra de Salud revela que hay 1.000 pacientes abandonados en hospitales: no tienen dónde ir

La ministra de Salud, May Chomali, advirtió ante la Comisión de Salud del Senado sobre la existencia de cerca de mil pacientes sociosanitarios que permanecen internados pese a contar con el alta médica.

Según explicó la ministra, se trata de personas -en su mayoría adultos mayores- que no pueden ser dadas de alta debido a la ausencia de redes familiares o institucionales que se hagan cargo de su cuidado.

"Tenemos 1.000 pacientes sociosanitarios en nuestros hospitales. O sea, son dos hospitales, dos enteros, que entiendo y no nos cabe ninguna duda que nuestros hospitales han hecho todo el trabajo por tratar de llevar a sus casas y no han encontrado dónde llevarlos", afirmó Chomali.

La autoridad añadió que el Ministerio de Salud solicitó realizar un cruce de información para verificar si parte de esas familias estaría recibiendo beneficios del Estado, como la Pensión Garantizada Universal (PGU) u otros ingresos previsionales.

"Yo les puedo dar por firmado que un porcentaje no menor de esas familias está recibiendo o la PGU o la jubilación o lo que fuera. Eso es abandono y vamos a mirar cómo podemos resolver eso", sostuvo la ministra.

Desde el Ministerio de Salud se planteó la necesidad de abordar la situación de manera intersectorial, para trasladar a estos pacientes a establecimientos de larga estadía u otras alternativas de cuidado.