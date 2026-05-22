La danza Guozhuang volvió a llenar de música y movimiento el parque Zongjiao Lukang, en la ciudad de Lhasa, capital de la región autónoma de Xizang, en el oeste de China. En medio de un ambiente abierto y participativo, personas de distintas edades formaron círculos de baile en un flashmob que reflejó cómo esta tradición tibetana continúa presente en la vida cotidiana local.

La actividad, registrada recientemente en uno de los espacios públicos más concurridos de Lhasa, reunió a residentes, visitantes y turistas alrededor de la danza Guozhuang, una de las expresiones culturales más conocidas del Tíbet. El evento llamó la atención por la participación espontánea de quienes transitaban por el lugar y decidían integrarse poco a poco al ritmo de la música tradicional.

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