Iván Aróstica repelió a tiros un asalto en su casa de San Miguel: Un delincuente murió

El exministro y expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, protagonizó una violenta defensa armada durante la madrugada de este viernes en su vivienda ubicada en el sector El Llano, en la comuna de San Miguel, luego de que un grupo de delincuentes ingresara a su domicilio.

Según la información policial, este hecho, registrado en la intersección de Gaspar Banda con Arcángel, se dio cuando Aróstica, con su arma particular debidamente inscrita y al percatarse que ingresaron cuatro o cinco delincuentes, efectuó varios disparos.

Él incluso fue intimidado antes y agredido con un arma blanca en su cabeza, siendo apuñalado también en su brazo.

En medio de asalto, tanto el dueño de casa como los delincuentes hicieron uso de armas de fuego, en un intercambio de disparos que terminó con un antisocial muerto y otros dos heridos.

De acuerdo con los antecedentes preeliminares, Aróstica mantenía varias armas inscritas debido a su condición de coleccionista. El arma utilizada durante el enfrentamiento correspondería a una que estaba registrada conforme a la normativa vigente.

En tanto, Aróstica resultó herido de bala en uno de sus brazos, mientras que su hijo recibió impactos balísticos en un glúteo y en la zona lumbar, permaneciendo hospitalizado aunque fuera de riesgo vital, según indicó su madre.

El expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, repelió a tiros un violento robo en su domicilio en San Miguel. (FOTO: ATON)

Tras el enfrentamiento, los delincuentes intentaron escapar en un vehículo de apoyo que se encontraba en las cercanías. Sin embargo, fueron interceptados por personal de seguridad ciudadana.

Seis sujetos fueron detenidos por este violento hecho, entre ellos los dos que resultaron baleados.

El hijo del exministro permanece internado con lesiones graves en la Clínica de la Universidad Católica, mientras que Aróstica fue dado de alta y continúa colaborando con la investigación de la PDI.