China acoge a inversionistas internacionales para compartir oportunidades

China da la bienvenida a inversionistas de todo el mundo para que inviertan, hagan negocios en el país y compartan las oportunidades de desarrollo de alta calidad durante el período del XV Plan Quinquenal (2026-2030), declaró el jueves He Lifeng.

He, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Financieros y Económicos, hizo estas declaraciones durante una reunión en Beijing con Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates.

He indicó que la economía china ha registrado un fuerte comienzo este año, y agregó que el país seguirá ampliando la apertura de alto nivel durante el período del nuevo plan quinquenal.

Al señalar que una relación económica y comercial estable y saludable entre China y Estados Unidos está en los intereses fundamentales de ambas naciones, el alto funcionario chino expresó su esperanza de que la comunidad empresarial estadounidense continúe desempeñando un papel activo como defensora y promotora de los vínculos económicos y comerciales bilaterales.

Por su parte, Dalio afirmó que la economía china ha mostrado una notable resiliencia y estabilidad en el actual entorno internacional y expresó optimismo sobre sus perspectivas de desarrollo.