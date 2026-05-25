Durante la entrega del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó este lunes un duro diagnóstico sobre el estado de las arcas fiscales, acusando una falta de realismo en las proyecciones heredadas del cuarto trimestre del año pasado. Según el secretario de Estado, el déficit fiscal real que debió preverse se sitúa un punto porcentual por encima de lo informado inicialmente.

"El Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre del 2025 preveía un déficit de 1,8 puntos del PIB. Ya teníamos una señal de alerta en marzo porque la ejecución revelaba un déficit de 2,8. Nos hemos encontrado con gastos no considerados, como el reajuste del sector público de 800 millones de dólares, y sobreestimación de ingresos por cumplimiento tributario. Verosímilmente, el déficit debió haber sido de 2,9 puntos del PIB y no 1,8", señaló Quiroz.

"El número de 1,8 resulta inverosímil. Se identifican gastos subestimados e ingresos sobreestimados. Las cosas son como son, y en esta realidad tenemos que trabajar", puntualizó.

A pesar de este escenario, el ministro aseguró que la gestión actual ha logrado contener el aumento, explicando que, mediante una "predicción pasiva" (basada en medidas ya ejecutadas), el déficit se situará en 2,4%, aunque la meta definitiva será aún más ambiciosa.

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