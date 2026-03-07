China anticipa fuerte expansión económica en 2026

El PIB de China crecerá en más de 6 billones de yuanes (unos 869.600 millones de dólares) este año, según pronósticos anunciados por el jefe del máximo planificador económico del país.

Esta expansión económica proporcionará un apoyo sólido para el empleo, el bienestar de las personas y la prevención de riesgos aseguró Zheng Shanjie, director de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), en una conferencia de prensa celebrada al margen de la cuarta sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional, que tiene lugar en Beijing.