Trump al saludar a Kast: "Me encanta cuando doy respaldos y la gente gana"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó en Miami este sábado la denominada "Escudo de las Américas" en la que se reunió con líderes de derecha de Latinoamérica.

Al presentarlos uno a uno, Trump mencionó: "Estamos agradecidos de estar acompañados también por el Presidente electo de Chile, José Kast, felicitaciones".

"Me encanta cuando doy respaldos y la gente gana", agregó el presidente estadounidense quien agregó que "sólo lo hago si creo que eres bueno".

Trump convocó a los líderes de la derecha latinoamericana en una cumbre en un club de golf en Florida a la que no fueron invitados los mandatarios progresistas de México, Brasil o Colombia.

A la cumbre asistieron también los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chávez; de República Dominicana, Luis Abinader; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

EE.UU.: Países invitados demostraron alineamiento con nosotros y son socios fuertes

La portavoz en español de Estados Unidos, Natalia Molano, dijo a Mega que Trump "quería reunir a los líderes de jefes de Estado de países que ya han demostrado logros concretos en la temática de seguridad, estabilidad y prosperidad".

"Fueron escogidos por la Casa Blanca y el presidente Trump, que determinó qué países iban a ser incluidos, que antes ya habían trabajado en conjunto con Estados Unidos. Estas naciones demostraron estar alineados (con Washington) y son los socios fuertes dentro de la región", sostuvo.