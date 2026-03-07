Coquimbo Unido volvió al triunfo en la Liga tras vencer a Huachipato en Talcahuano

El vigente campeón Coquimbo Unido venció a Huachipato por 3-1 en condición de visitante por la sexta fecha de la Liga de Primera, resultado que le permitió volver al triunfo luego de dos derrotas consecutivas.

El primer tanto de los piratas fue obra de Martín Mundaca a los cinco minutos, quien aprovechó un mal despeje de la zaga acerera que rebotó en el atacante coquimbano y empujó con lo justo la pelota para que cruce la línea de gol.

Ya en el segundo tiempo, a los 73 minutos, Alejandro Azocar remató de zurda al borde del área y puso el balón en el ángulo para batir al portero acerero luego de un gran pase de Luis Riveros.

A los 78' Huachipato pudo descontar, con un gol de Claudio Torres, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

Sin embargo, los de Talcahuano finalmente lograron su único tanto en el encuentro de la mano de Lionel Altamirano a los 91 minutos quien anotó desde los doce pasos.

En el último suspiro del cotejo (90+7'), Cristián Zavala marcó el tercer tanto de Coquimbo.

Con este resultado, los piratas se ubicaron en la cuarta posición con nueve puntos, mientras que Huachipato desaprovechó la oportunidad de alzarse a la cima del torneo y quedó en el séptimo puesto con nueve puntos también.

El siguiente partido de Coquimbo Unido será frente a Universidad de Chile este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Por su parte, Huachipato se medirá ante Colo Colo el lunes 16 de marzo a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Monumental.