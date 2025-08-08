Comercio exterior chino aceleró su crecimiento hasta el 6,7% en julio

El valor denominado en yuanes de los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo creció un 6,7% interanual en julio, acelerando de nuevo tras los repuntes de mayo (+2,7%) y junio (+5,2%), en los que se vieron reflejadas las tensiones arancelarias con Estados Unidos.

Según los datos oficiales divulgados este jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático, los intercambios con otros países sumaron 3,91 billones de yuanes (544.595 millones de dólares, 467.045 millones de euros) en el séptimo mes de 2025.

Concretamente, las exportaciones aumentaron un 8% frente al mismo mes del año anterior hasta unos 2,31 billones de yuanes (321.398 millones de dólares, 275.631 millones de euros).

Por su parte, las importaciones hicieron lo propio en un 4,8% y se situaron en unos 1,6 billones de yuanes (223.196 millones de dólares, 191.413 millones de euros).

Así, el superávit comercial chino fue en julio de unos 705.100 millones de yuanes (98.202 millones de dólares, 84.218 millones de euros), lo que supone un incremento del 17,15% con respecto al mismo mes de 2024.

Entre enero y julio, los intercambios comerciales denominados en yuanes entre China y el resto del mundo aumentaron un 3,5%, con las exportaciones subiendo un 7,3% y las importaciones contrayéndose un 1,6%.