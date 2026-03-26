De Xiamen a San Antonio: China envió a Chile megabuque de autos a gas
La nave transporta más de 4.300 vehículos y refuerza el corredor marítimo entre Asia y Sudamérica.
La nave transporta más de 4.300 vehículos y refuerza el corredor marítimo entre Asia y Sudamérica.
Esta semana, el buque transportador de automóviles "Kaiyuan Kou", perteneciente a COSCO Shipping Specialized Carriers, inició su viaje inaugural desde el puerto de Xiamen, en China, con destino a Sudamérica, incluyendo el puerto de San Antonio en Chile.
La nave, con capacidad para 7.500 vehículos y propulsión a gas natural licuado (LNG), transporta más de 4.300 unidades, entre autos de pasajeros y maquinaria, en una ruta que busca fortalecer el comercio automotriz entre China y la región.
El "Kaiyuan Kou" forma parte de una serie de seis buques desarrollados en conjunto con la empresa japonesa Santoku Senpaku y construidos en Xiamen Shipbuilding Industry.
El barco cuenta con 13 cubiertas para automóviles y 4 cubiertas elevables, lo que permite transportar distintos tipos de carga, desde autos hasta buses y maquinaria pesada.
Su sistema RORO (roll-on/roll-off) facilita la carga y descarga directa de vehículos, una clave logística en el comercio automotriz internacional.
Uno de los elementos centrales de este buque es su motor de doble combustible LNG, una tecnología que reduce emisiones en comparación con barcos tradicionales.
Esto le permite cumplir con los estándares ambientales de la Organización Marítima Internacional (OMI), en línea con la transición hacia un transporte marítimo más sostenible.
El viaje del "Kaiyuan Kou" contempla una escala en el puerto de Chancay, en Perú, antes de llegar a San Antonio, uno de los principales terminales portuarios de Chile.
Esta ruta se enmarca en el llamado corredor terrestre-marítimo internacional, que busca acortar tiempos logísticos entre Asia y Sudamérica.
El arribo del buque a Chile refuerza el flujo de importación de vehículos chinos, un mercado que ha ganado terreno en el país en los últimos años.
Parte de la carga incluye vehículos del fabricante King Long, lo que refleja un modelo integrado: Producción de vehículos en Xiamen, construcción del buque en la misma ciudad y exportación directa desde su puerto
Este esquema muestra cómo China articula su cadena industrial -desde la fabricación hasta la logística- para potenciar su presencia en mercados como el chileno.