De Xiamen a San Antonio: China envió a Chile megabuque de autos a gas

Esta semana, el buque transportador de automóviles "Kaiyuan Kou", perteneciente a COSCO Shipping Specialized Carriers, inició su viaje inaugural desde el puerto de Xiamen, en China, con destino a Sudamérica, incluyendo el puerto de San Antonio en Chile.

La nave, con capacidad para 7.500 vehículos y propulsión a gas natural licuado (LNG), transporta más de 4.300 unidades, entre autos de pasajeros y maquinaria, en una ruta que busca fortalecer el comercio automotriz entre China y la región.

Un megabuque diseñado para largas distancias

El "Kaiyuan Kou" forma parte de una serie de seis buques desarrollados en conjunto con la empresa japonesa Santoku Senpaku y construidos en Xiamen Shipbuilding Industry.

Eslora: 199,9 metros

199,9 metros Manga: 38 metros

38 metros Autonomía: 25.000 millas náuticas

25.000 millas náuticas Capacidad: 7.500 vehículos

El barco cuenta con 13 cubiertas para automóviles y 4 cubiertas elevables, lo que permite transportar distintos tipos de carga, desde autos hasta buses y maquinaria pesada.

Su sistema RORO (roll-on/roll-off) facilita la carga y descarga directa de vehículos, una clave logística en el comercio automotriz internacional.

Transporte más limpio

Uno de los elementos centrales de este buque es su motor de doble combustible LNG, una tecnología que reduce emisiones en comparación con barcos tradicionales.

Esto le permite cumplir con los estándares ambientales de la Organización Marítima Internacional (OMI), en línea con la transición hacia un transporte marítimo más sostenible.

Ruta clave: de Xiamen a San Antonio

El viaje del "Kaiyuan Kou" contempla una escala en el puerto de Chancay, en Perú, antes de llegar a San Antonio, uno de los principales terminales portuarios de Chile.

Esta ruta se enmarca en el llamado corredor terrestre-marítimo internacional, que busca acortar tiempos logísticos entre Asia y Sudamérica.

El arribo del buque a Chile refuerza el flujo de importación de vehículos chinos, un mercado que ha ganado terreno en el país en los últimos años.

Integración industrial desde Xiamen

Parte de la carga incluye vehículos del fabricante King Long, lo que refleja un modelo integrado: Producción de vehículos en Xiamen, construcción del buque en la misma ciudad y exportación directa desde su puerto

Este esquema muestra cómo China articula su cadena industrial -desde la fabricación hasta la logística- para potenciar su presencia en mercados como el chileno.