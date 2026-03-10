En este capítulo de "Efecto China" comenzamos una nueva temporada abordando distintos aspectos de la relación entre China y Chile, desde los negocios y la cultura hasta el idioma y la actualidad del gigante asiático.

En el ámbito del comercio internacional, conversaremos con Christian Villalobos, asesor de empresas latinas y autor del libro "Negociar con el gigante asiático", quien compartió su experiencia tras más de 20 años viajando a China para comprender las dinámicas del comercio y la cultura de negocios del país.

La música y la tradición también tendrán un espacio importante en este episodio. Para ello estaremos junto al músico e intérprete Javier Gutiérrez, quien ha explorado distintos instrumentos de la música tradicional china y hablará sobre su vínculo con esta cultura.

Además, vuelven las cápsulas del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, donde hoy aprendimos el significado de la expresión china que se traduce como "perder la cara", una idea clave para comprender aspectos culturales y sociales del país.

LEER ARTICULO COMPLETO