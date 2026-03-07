Robots humanoides y fábricas inteligentes: así crece la IA en China
El país lidera las descargas globales de modelos de IA de código abierto y prepara nuevas inversiones en infraestructura digital.
La industria de inteligencia artificial en China superó los 1,2 billones de yuanes (unos 173.900 millones de dólares) en 2025, según informó el ministro de Industria y Tecnología Informática, Li Lecheng, durante la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional realizada en Beijing.
El anuncio se dio en el marco de las denominadas "Dos Sesiones", el principal encuentro político anual del país, donde el Gobierno presenta sus prioridades económicas y tecnológicas.
De acuerdo con el ministro, el crecimiento del sector refleja cómo la inteligencia artificial se está convirtiendo en un motor clave del desarrollo económico de China, con aplicaciones cada vez más presentes en la industria, los servicios y la vida cotidiana.
Uno de los indicadores que explica el avance del sector es el aumento de empresas dedicadas a la inteligencia artificial en China.
Según datos oficiales:
Este proceso de adopción refleja la estrategia de China de integrar inteligencia artificial en su industria, especialmente en manufactura avanzada, automatización y logística.
Para economías exportadoras como Chile, el desarrollo de estas tecnologías también impacta en las cadenas globales de producción, donde China mantiene un rol central.
Otro indicador del crecimiento de la industria de inteligencia artificial china es el avance en robótica y software.
Durante 2025:
Este liderazgo en modelos abiertos se ha convertido en una estrategia relevante para competir en el ecosistema global de inteligencia artificial, permitiendo que investigadores y empresas de distintos países utilicen tecnologías desarrolladas en China.
El Informe sobre la Labor del Gobierno, presentado durante la sesión anual del Parlamento chino, identificó a la inteligencia artificial como uno de los ejes centrales para el desarrollo económico del país.
Entre las principales medidas anunciadas para 2026 se encuentran:
Estas iniciativas forman parte de la estrategia de China para fortalecer su ecosistema tecnológico y avanzar hacia un modelo de desarrollo de alta calidad, donde la innovación digital cumple un rol clave.