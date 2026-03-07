SML confirmó causa de muerte de cabo del Ejército en Punta Arenas

Esta mañana se entregaron nuevos y reveladores antecedentes sobre el fallecimiento del cabo Carlos Palacios, ocurrido el pasado miércoles al interior de la Brigada Acorazada Chorrillos, en la región de Magallanes.

El director regional del Servicio Médico Legal, René Castro, explicó que "tratamos de desarrollar los protocolos con la mayor premura posible, una vez que tuvimos la posibilidad de ir a retirar los restos de la persona fallecida, lo trajimos a nuestro servicio y coordinamos el procedimiento de autopsia".

El SML concretó la entrega del cuerpo a la familia, tras finalizar los peritajes de rigor.

Según el informe forense, el joven de 25 años falleció por asfixia por sumersión.

En paralelo, el Ejército emitió un comunicado que agrava la situación de los mandos a cargo del entrenamiento al reportar que la actividad donde el cabo Palacios murió no estaba autorizada por los mandos de la avanzada.

Debido a esta irregularidad, la institución informó que se ha instruido una investigación administrativa para establecer responsabilidades y aplicar las medidas disciplinarias pertinentes contra quienes permitieron el ejercicio.