Crimen de Ronald Ojeda: Fiscalía envió requerimiento a EE.UU. para interrogar a Maduro

La Fiscalía chilena envió formalmente un requerimiento de cooperación al Departamento de Justicia de EE.UU. para interrogar a sospechosos vinculados al crimen de Ronald Ojeda, entre ellos el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Ojeda -exmilitar y disidente del régimen venezolano- fue asesinado en febrero de 2024, luego que un grupo de sujetos disfrazados de policías ingresara a su departamento y se lo llevaran. Nueve días después, su cuerpo fue hallado enterrado bajo tierra al interior de una maleta en la toma Santa Marta de Maipú.

El Ministerio Público sostiene que el móvil del crimen fue político, ya que -asegura- la orden de eliminar a Ojeda provino del actual ministro del Interior y Justicia venezolano y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, que la encargó al líder del Tren de Aragua, Héctor "El Niño" Guerrero.

Finalmente, el asesinato del otrora militar habría sido perpetrado por "Los Piratas", célula de la banda criminal internacional que opera en distintos países latinoamericanos y donde 20 miembros ya están formalizados en Chile y esperando juicio.

En este contexto, de acuerdo con La Tercera, Fiscalía buscará interrogar en EE.UU. a otros sujetos como Adrián Gámez Finol, alias "El Turko", sindicado como uno de los articuladores de "Los Piratas" en Chile.

También pidió tomar declaración a Hugo Carvajal Barrios, exmayor general del Ejército venezolano que está detenido en ese país acusado de operaciones de narcoterrorismo.

Familia busca participar en proceso contra Maduro

El abogado de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, confirmó que han "sabido, según se ha dicho públicamente, que la Fiscalía tiene intenciones de solicitar autorización para eventualmente comparecer en Estados Unidos y pedir un interrogatorio respecto de Nicolás Maduro".

"Sería realmente un paso relevante si esta persona se allana a declarar para entregar antecedentes respecto del encargo criminal que permitió la ejecución del teniente Ojeda, quiénes lo financiaron y de qué manera se realizó extraterritorialmente y con cuál objetivo. Y, por cierto, aclarar si Diosdado Cabello, como se ha dicho por otros testigos, está involucrado como han referido", indicó.

En paralelo, el jurista inició contactos con autoridades estadounidenses para explorar la posibilidad de que los familiares de Ojeda participen en el proceso que el Departamento de Justicia lleva en Nueva York contra Nicolás Maduro.

En un correo enviado a la representación de Estados Unidos en Santiago, Manríquez -que representa a la viuda, hermana y hermano de Ronald Ojeda- expuso que ellos mantienen acciones internacionales contra el régimen venezolano ante la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apuntando a Maduro y a otros líderes del chavismo.

Por ello, el abogado solicitó orientación sobre los mecanismos legales que les permitan comparecer como víctimas, testigos o demandantes civiles dentro del proceso judicial que se desarrolla en Nueva York.

En respuesta, la representación de EE.UU. en Santiago agradeció la disposición, dando curso al estudio de la solicitud con la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

Asimismo, se informó que, conforme al procedimiento, era necesario estudiar la petición y coordinarse legalmente con los órganos pertinentes, entre ellos el FBI, para orientar el curso de posibles respuestas y acciones.

Posteriormente, el requerimiento fue comunicado a las autoridades estadounidenses, por lo que el tema está siendo revisado en coordinación con el Departamento de Estado, dado que involucra la aplicación de una convención de Naciones Unidas.