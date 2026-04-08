Xi instó a abrir nuevos caminos en desarrollo de alta calidad del sector servicios

El presidente de China, Xi Jinping, instó a esforzarse para abrir nuevos caminos en el desarrollo de alta calidad del sector servicios del país.

Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, hizo estas declaraciones en una instrucción transmitida durante una conferencia nacional sobre el citado sector, celebrada en Beijing entre el martes y el miércoles.

Según Xi, desde el XVIII Congreso Nacional del PCCh, el sector servicios del país ha experimentado una expansión constante en cuanto a su volumen y ha mejorado continuamente en calidad y eficiencia, para desempeñar un papel importante en el apoyo a la modernización industrial, la satisfacción de las necesidades básicas de la población y la generación de empleo.

Al hacer hincapié en el desarrollo impulsado por la demanda, los avances en las reformas y el aprovechamiento de la tecnología, así como la apertura y la cooperación, el mandatario hizo un llamado a implementar iniciativas destinadas a expandir la capacidad y mejorar la calidad del sector.

Asimismo, afirmó que deben realizarse esfuerzos con el fin de avanzar hacia una mayor especialización en los servicios a los productores, como también en el extremo superior de la cadena de valor, y fomentar servicios al consumidor de alta calidad, diversificados y accesibles, junto con la creación de más marcas de "Servicios de China".

Visión de alta calidad

El primer ministro, Li Qiang, y el vice primer ministro Ding Xuexiang, ambos miembros del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh, también pronunciaron discursos en la conferencia.

Al señalar que las importantes instrucciones del secretario general Xi Jinping han expuesto profundamente la gran importancia, los principios clave y las principales tareas del desarrollo del sector servicios, Li pidió profundizar la comprensión del sector desde una perspectiva estratégica y general para promover mejor su desarrollo de alta calidad y eficiente.

Li hizo hincapié en la necesidad de adaptarse a las tendencias estructurales en los cambios demográficos, la mejora del consumo y la transformación industrial para fomentar continuamente nuevos motores de crecimiento en el sector servicios y avanzar en un desarrollo digital, inteligente, estandarizado, integrado e internacionalizado hacia un nivel superior.

Pidió también esfuerzos para hacer que los servicios que satisfacen las necesidades esenciales de los residentes sean más inclusivos y de mayor calidad, ampliar la oferta de servicios de mejor calidad, perfeccionar y mejorar los servicios personalizados, y fortalecer los servicios para la tecnología y la manufactura avanzada.

El primer ministro también hizo un llamado a realizar esfuerzos para ampliar activamente la apertura y ofrecer un apoyo de políticas más específico y eficaz, con el fin de crear un buen ambiente para el desarrollo del sector servicios.

En sus palabras de conclusión, el vice primer ministro Ding Xuexiang, a su vez, pidió progresos sólidos en el avance de las principales tareas para el desarrollo del sector, destacando la necesidad de impulsar la innovación, reducir costos, aumentar la eficiencia, atender a la demanda de la gente y mejorar la vitalidad del mercado.

Ding también pidió a las regiones y departamentos pertinentes establecer y aplicar un entendimiento correcto de lo que significa un buen desempeño, y garantizar la implementación efectiva de las decisiones y arreglos hechos por el Comité Central del PCCh y el Consejo de Estado.

Crecimiento récord

El sector servicios de China superó los 80 billones de yuanes (11,65 billones de dólares) en valor agregado el año pasado, lo que representa un 57,7 por ciento del producto interno bruto. También contribuyó con un 61,4 por ciento al crecimiento económico, lo que constituye un aumento de 3,7 puntos porcentuales en comparación con el nivel de 2024, y proporcionó alrededor de la mitad del empleo total.

En el esquema del XV Plan Quinquenal (2026-2030), aprobado por el legislativo nacional el mes pasado, China se comprometió a lograr un mayor avance en la reforma y la apertura en el sector servicios, perfeccionar las políticas de apoyo y promover de manera integral su calidad, eficiencia y competitividad.

Se prevé que la escala del sector supere los 100 billones de yuanes durante el período 2026-2030, según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el máximo planificador económico del país.