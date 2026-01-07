Chile renovó a Sinovac como proveedor exclusivo de vacunas contra la gripe en 2026

Chile seleccionó a la empresa china de vacunas, Sinovac Biotech, como proveedor exclusivo de sus vacunas contra la gripe para 2026, otorgándole un contrato por más de 8 millones de dosis, según informó la compañía por medio de un comunicado.

Se espera que el primer lote de vacunas llegue a Chile a finales de enero de 2026, antes de la próxima temporada de gripe, según la compañía, citada el lunes por el periódico China Daily.

Este acuerdo marca el segundo año consecutivo en que Sinovac ha sido elegida como proveedor exclusivo de vacunas contra la gripe en Chile, lo que refleja el continuo reconocimiento del sistema de salud pública chileno a la calidad de sus productos y su capacidad para cumplir con los contratos internacionales de suministro, de acuerdo con el comunicado.

La renovación del contrato se basa en el desempeño de Sinovac en 2025, cuando las vacunas contra la gripe suministradas exclusivamente por la compañía se administraron a más de 8,3 millones de personas en Chile, lo que ayudó al país a alcanzar una tasa de vacunación cercana al 80 por ciento entre su población objetivo.

Investigación conjunta

Sinovac afirmó que su cooperación con Chile se ha expandido más allá del suministro de vacunas para incluir la investigación conjunta y la generación de evidencia. En agosto de 2024, la revista internacional Vaccines publicó los resultados de un estudio clínico multinacional de la vacuna tetravalente contra la influenza de Sinovac.

Realizada con los socios de investigación en Chile y otros países, la vacuna mostró inmunogenicidad y seguridad favorables. El estudio reveló que las respuestas de anticuerpos contra cuatro cepas de influenza fueron superiores a las generadas por una vacuna de comparación extranjera.

Más recientemente, un estudio de fase III en adultos chilenos que evaluó las respuestas inmunitarias humoral y celular se publicó en Nature Communications, lo que respalda aún más el perfil de inmunogenicidad y seguridad de la vacuna, según informó la compañía.

Sinovac agregó que sus vacunas contra la influenza ya han sido aprobadas o suministradas en casi 20 países y regiones de todo el mundo, con entregas acumuladas que superan los 120 millones de dosis.