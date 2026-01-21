China consolida su fútbol amateur con un millón de federados, el doble que hace un año

China alcanzó en 2025 un total de 980.000 futbolistas amateurs registrados, casi el doble (+95 %) que el año anterior, en el marco de la consolidación de su sistema nacional de competiciones de fútbol social, informó este martes la Asociación China de Fútbol (CFA).

El presidente del organismo, Song Kai, realizó el anuncio durante la tercera reunión de la 12ª Conferencia de Representantes de la CFA celebrada en Pekín, según el rotativo oficialista Diario del Pueblo.

Song indicó que en la actualidad 16 provincias del país ya organizan ligas municipales o regionales dentro del sistema de "fútbol social", que busca ampliar la práctica del deporte más allá del ámbito profesional.

Según datos de la CFA, recogidos por la agencia Xinhua, en 2025 se disputaron en todo el país 4.324 torneos amateur y más de 144.000 partidos, con la participación de 39.300 equipos, lo que supone incrementos interanuales del 88 %, 140 % y 27 %, respectivamente.

Asimismo, avanzó que durante el XV Plan Quinquenal (2026-2030) China impulsará una red de competiciones amateur "multinivel, interconectada y diversificada", además de reforzar torneos de base como el programa 'Cientos de ciudades, miles de condados y decenas de miles de aldeas'.

Song citó como ejemplo ligas municipales que han ganado visibilidad en los últimos años y que funcionan como plataformas de desarrollo local del fútbol, integradas en algunos casos en planes urbanos y con mayor respaldo institucional.

El dirigente añadió que el objetivo oficial es superar los dos millones de jugadores registrados y optimizar la red de instalaciones públicas destinadas al fútbol en todo el país.

En el ámbito formativo, la CFA informó de que el número de jugadores juveniles registrados alcanzó los 109.200, un 24,9 % más que hace dos años, mientras que el país cuenta con unos 126.000 entrenadores certificados -incluidos técnicos de fútbol sala- tras la incorporación de 16.000 nuevos técnicos en 2025.

Song recordó asimismo que el Centro Nacional de Formación Juvenil de Fútbol, inaugurado en noviembre de 2025, ya opera en red con cinco centros regionales.

En paralelo, Song señaló que desde la puesta en marcha en marzo de 2025 del sistema de autorrecomendación de jugadores, más de 30.000 personas se han registrado en la plataforma, de las que 332 futbolistas -incluidos siete que compiten en el extranjero- han sido incorporados al banco nacional de talentos.

China busca desde hace años relanzar su fútbol con medidas estructurales que priorizan el crecimiento del deporte amateur y juvenil, después de que la anterior estrategia centrada en fichajes extranjeros y grandes inversiones privadas no lograra elevar el nivel competitivo del balompié nacional.