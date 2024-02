China Hoy: El Año del Dragón

Este es un artículo de la revista China Hoy, que puedes leer completo en este enlace gracias al acuerdo con Efecto China.

Ge Ying (centro) enseña a las alumnas de la Escuela Primaria Yangshan de la ciudad de Tangshan, provincia de Hebei, el arte del recorte de papel con motivo del Año del Dragón. (Xinhua)

La llegada del Año Nuevo Lunar, popularmente conocida como la Fiesta de la Primavera, es el festival tradicional más antiguo e importante de la cultura china. Es un momento para la reunión familiar muy valorado por los chinos, pero que año tras año ha sabido también ganarse un lugar importante en el mundo, como lo demuestra la reciente decisión de incluirla de manera oficial como un día feriado en el calendario de conferencias y reuniones de la ONU.

Algunas estimaciones señalan que la Fiesta de la Primavera es un feriado en casi 20 países y que cerca de una quinta parte de la población mundial la celebra de diversas maneras. De hecho, en alrededor de 200 países y regiones del mundo, como es el caso de América Latina, se organizan actividades de celebración tradicional, las cuales serán muy especiales este 2024 porque daremos la bienvenida al Año del Dragón, un animal mítico muy apreciado entre los chinos. Por todo ello, en las siguientes páginas, usted podrá sumergirse en la cultura del dragón y comprender su valor y significado dentro de la civilización china.

MITOS, INTERPRETACIONES E INSPIRACIONES

Pieza del dragón de jade de la cultura Hongshan en la exposición "La construcción de China", celebrada en el Museo del Palacio Imperial en Beijing.

El Año del Dragón ya está aquí. Este comenzará el 10 de febrero y finalizará el 28 de enero de 2025. Mientras que el dragón es visto como una criatura malvada en algunas culturas occidentales, el majestuoso dragón chino (long, 龙, en chino mandarín), representa poder, sabiduría, fuerza y prosperidad. En consecuencia, muchos ven a uno y otro dragón como criaturas completamente diferentes. El Año del Dragón conlleva los mejores deseos de bienestar y prosperidad de las personas.

Junto con el inicio del Año Nuevo Lunar, el pueblo chino buscará nuevas maneras de transmitir los elementos tradicionales de la cultura del dragón, a la vez que innovará para crear nuevas tendencias modernas.

Corona dorada del emperador Wanli con dos dragones que simbolizan al emperador, la única corona imperial de oro que se conserva en China, en la exhibición "Encuentro con la multicolor dinastía Ming en 1573: Una exposición especial sobre las reliquias culturales de la era de Wanli".

UN SÍMBOLO DE LA NACIÓN

En el horóscopo chino, los 12 animales representan 12 años consecutivos, y cada año lunar tiene un animal. El dragón chino es el quinto de los animales del horóscopo chino, que también incluye a la rata, el buey, el tigre, el conejo, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo.

Más que un signo del zodíaco, el dragón es considerado un símbolo de la nación china. El pueblo chino afirma ser descendiente de los dragones, y se decía que los emperadores eran hijos de dragones. La obra maestra Shi Ji, o Registros del gran historiador, una historia monumental de la antigua China compilada por el venerado erudito Sima Qian de la dinastía Han del Oeste (202 a. C.-25 d. C.), dice que Liu Bang, el primer emperador de la dinastía Han (202 a. C.- 220 d. C.), fue concebido después de que su madre vio un dragón en su sueño.

En el pasado, el dragón chino era un símbolo del poder y representaba la autoridad imperial en China. Los emperadores tenían dragones bordados en sus túnicas, así como dragones tallados en el trono, las camas e incluso los postes y pasarelas de sus palacios.

Decoraciones del techo imperial en la Ciudad Prohibida cubiertas por una capa de nieve.

"El dragón chino es una de las manifestaciones culturales más antiguas, duraderas y complejas de China, profundamente arraigada en el subconsciente de cada chino", señaló Li Jingyan, director del Museo de Sitio de Fuxin Chahai en la provincia de Liaoning, al Diario Guangming. El sitio está dedicado a un asentamiento humano neolítico que data de hace aproximadamente 8.000 años.

Nadie sabe exactamente cuándo comenzaron las leyendas sobre los dragones, pero según Guo Dashun, decano honorario del Instituto Provincial de Reliquias Culturales y Arqueología de Liaoning, estas se remontan a casi 10.000 años.

La criatura legendaria se originó en la mitología y el folclore chinos. Algunos estudiosos creen que los posibles orígenes del dragón son las serpientes, los caimanes o los peces. Hoy en día, comúnmente es representado mediante una combinación de nueve características animales: los cuernos de un ciervo, la cabeza de un camello, los ojos de un conejo, el cuello de una serpiente, el vientre de una almeja, las escamas de un pez, las garras de un águila, las zarpas de un tigre y las orejas de un buey, lo cual está registrado en un libro sobre flora y fauna escrito en las dinastías Song (960-1279) y Yuan (1271-1368).

En la cultura popular china, los Reyes Dragón son un grupo de deidades que viven en sus respectivos cuerpos de agua y son responsables de la lluvia y las nevadas locales, así como de todos los eventos y criaturas en sus hábitats específicos.

El concepto del dragón chino está estrechamente relacionado con el desarrollo de la agricultura primitiva. Los antiguos agricultores oraban para pedir lluvia y, con el paso del tiempo, la figura alargada del dragón se convirtió en un símbolo de buenas cosechas.

Según Guo, la imagen del dragón fue cambiando ligeramente en diferentes dinastías, lo que refleja las características de una época específica. Por ejemplo, en el Período de Primavera y Otoño (770-476 a. C.) y de los Estados Combatientes (475-221 a. C.), conocidos como una época tumultuosa en la que diferentes estados se disputaron el poder, emergieron diferentes escuelas filosóficas. En este contexto, el dragón chino apareció bajo muchas formas y con distintas connotaciones. En tanto, en la dinastía Tang (618-907), que fue una de las dinastías más prósperas en la historia de China, el dragón apareció bajo una imagen resplandeciente.

Los emperadores de la dinastía Tang solían vestir túnicas con dragones como símbolo imperial. Durante las dinastías Ming y Qing (1368-1911), el número de garras de un dragón variaba según el rango de la persona que portaba su imagen. Por ejemplo, solo los emperadores podían usar dragones dorados de cinco garras, ya que los príncipes y otros nobles debían conformarse con cuatro.

Tanto los chinos de antaño como los de la actualidad han disfrutado de actividades relacionadas con el dragón, como las carreras de botes de dragón. Se trata de una actividad sacrificial cuyo origen se remonta a más de 2.000 años, y que generalmente tenía lugar durante el Festival del Bote de Dragón, un importante festival tradicional chino que cae el quinto día del quinto mes según el calendario lunar.

Durante las celebraciones, se solía apreciar con frecuencia la danza del dragón, que habría comenzado en la dinastía Han. La danza es interpretada por un equipo de bailarines que dan vida a un muñeco de dragón gigante, largo y flexible, para lo cual utilizan postes colocados a intervalos regulares a lo largo de su cuerpo.

Por otro lado, a muchos chinos les gusta utilizar el carácter long del dragón en los nombres masculinos. Basta con pensar en las estrellas de kung-fu Bruce Lee (Li Xiaolong, en chino mandarín) y Jackie Chan (Cheng Long), ambos actores muy populares tanto entre el público chino como en el público occidental.

En la actualidad, se pueden encontrar imágenes del dragón chino en todo orden de cosas que forman parte de la vida cotidiana. Estas imágenes suelen ser muy apreciadas, especialmente en el caso de la Fiesta de la Primavera de este año. Hay decoraciones, recortes de papel y animales de peluche con la imagen del dragón disponibles en los supermercados de todo el mundo para que la gente pueda adornar su hogar y cree un ambiente festivo.

Asimismo, las plataformas de compras en línea también están repletas con productos del dragón chino.

Las principales marcas de ropa deportiva de China, como Li Ning y ANTA, también han incorporado el dragón a sus diseños. Algunos de los uniformes usados por la selección china durante importantes eventos internacionales como los Juegos Olímpicos tienen un dragón chino, con la esperanza de que los ayude a sobresalir en sus respectivas disciplinas deportivas.

El público visita la obra premiada Veinticuatro términos solares en el Gran Concurso Mundial de Diseño del Zodíaco 2024. (Fotos de Wei Yao)

UNA CELEBRACIÓN CONJUNTA

Para dar la bienvenida al Año del Dragón, se están llevando a cabo diversas actividades en toda China, las cuales también coinciden con el Año Nuevo Lunar, que se ha convertido en un gran evento cultural a nivel mundial. "La Fiesta de la Primavera es un día festivo en casi 20 países y aproximadamente una quinta parte de la población mundial la celebra de diversas maneras", indicó Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en una conferencia de prensa el 25 de diciembre pasado, en la que agregó que en casi 200 países y regiones se llevan a cabo actividades para celebrar la fecha.

El 22 de diciembre de 2023, las Naciones Unidas incluyeron oficialmente el Año Nuevo Lunar como día feriado flotante en el calendario de conferencias y reuniones de la ONU a partir de 2024.

Al entender el simbolismo detrás del Año del Dragón, también se puede comprender mejor la cultura china y la celebración del Año Nuevo Lunar.

En abril de 2023, el Centro de Intercambio Cultural en el Extranjero de Beijing (BOCEC, por sus siglas en inglés) y el Centro de Investigación Artística de la Ruta de la Seda de la Academia Central de Bellas Artes (CAFA, siglas en inglés) lanzaron un concurso mediante el cual artistas y diseñadores de todo el mundo crearon obras centradas en la imagen y el simbolismo del dragón chino, así como en elementos de la Fiesta de la Primavera.

El evento, que tuvo por nombre Gran Concurso Mundial de Diseño del Zodíaco 2024 (Año del Dragón de Madera), fue patrocinado por la Oficina Municipal de Cultura y Turismo de Beijing y la CAFA. En total, se recibieron más de 4.000 obras de distinto tipo, incluyendo diseños gráficos, interactivos y multimedia, de concursantes provenientes de 14 países de cuatro continentes. Del conjunto, 76 obras fueron premiadas en diciembre de 2023.

"Queremos transmitir la idea de que para el pueblo chino, el dragón no es malo, sino que representa buena fortuna y bondad", sostuvo Wang Hairu, subdirectora del BOCEC, al semanario Beijing Review. "Cuando nos enfrentamos a tales diferencias culturales, debemos mostrar respeto y comprensión", agregó Wang en cuanto a la diferencia entre las diversas interpretaciones sobre los dragones en el mundo.

El Dragón de la Gran Muralla, un dispositivo de aleación móvil de gran tamaño creado por el artista chino de robótica Sun Shiqian, ganó el primer premio en la categoría de diseño de producto. Con aproximadamente 20 metros de largo y un peso de 10 toneladas (métricas), la obra muestra un dragón gigante con la Gran Muralla como cuerpo. Combina estos dos elementos chinos distintos en una sola pieza para transmitir tanto la cultura tradicional china como las vibraciones de los robots futuristas.

Algunos artistas diseñaron adorables imágenes de dragones parecidas a dibujos animados, que contrastan marcadamente con las imágenes más tradicionales y augustas de dragones. Por ejemplo, otra obra galardonada fue el llamativo juego de tenedores para frutas elaborado por el diseñador Kong Hongmiao. Cada uno de los cinco tenedores está decorado con una parte del cuerpo de un lindo y colorido dragón chino de dibujos animados, y todo el conjunto parece una versión en miniatura de la danza del dragón.

Otras obras premiadas incluyeron lámparas de noche, sacapuntas y ladrillos de juguete protagonizados por dragones artísticos y de dibujos animados, ambos agradables a la vista y útiles en la vida cotidiana.

El Gran Concurso Mundial de Diseño del Zodíaco 2024 es un evento que se celebra año a año. Desde 2014, el concurso ha presentado obras de diez animales del zodíaco chino, uno para cada año. Como es habitual, después del concurso de este año, se realizará una exposición de las obras ganadoras, así como de obras de otros artistas, en Beijing y en ciudades de 10 países, como México, Perú, Estados Unidos, Grecia y Alemania.

"Las obras combinan elementos tradicionales con formas de presentación innovadoras y modernas, por lo que esperamos que sean bien recibidas tanto a nivel nacional como internacional", expresó Wang. "En el futuro, el concurso estará abierto a más artistas y diseñadores de todo el mundo, con el fin de promover el intercambio entre artistas y para que los extranjeros conozcan la cultura tradicional china", añadió.

Según Wang, el dragón chino representa diversidad e inclusión porque es en sí mismo una combinación de diferentes criaturas, e inspira diversas interpretaciones de distintas culturas. "El dragón ayuda a tender puentes de comunicación entre civilizaciones", concluyó.

CONCURSO MUNDIAL DE DISEÑO DEL ZODIACO 2024

Obras premiadas del Gran Concurso Mundial de Diseño del Zodíaco 2024 (Año del Dragón de Madera):

1. El dragón busca la buena suerte. Zhang Zheng

2. El gran dragón de farol rojo. Zhang Yi

3. El ímpetu del dragón. Deng Mengping

4. El dragón de bloques de construcción. Han Baoyi

5. El canto del dragón con fragancia literaria. Fu Yirui

