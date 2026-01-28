China impulsa el cuidado de adultos mayores con tecnología y robótica

China anunció una nueva hoja de ruta para modernizar el cuidado de los adultos mayores mediante el uso de tecnología avanzada, como robots asistenciales, interfaces cerebro-computadora y dispositivos de apoyo físico.

La iniciativa, presentada en Beijing por ocho organismos del Gobierno central, busca mejorar la calidad de vida de una población que envejece aceleradamente y, al mismo tiempo, potenciar el crecimiento de la economía plateada, un sector clave para el futuro del país.

Tecnología al servicio del envejecimiento

Las directrices, lideradas por el Ministerio de Asuntos Civiles, apuntan a integrar innovación tecnológica en los servicios de cuidado de ancianos, especialmente para personas con movilidad reducida o deterioro funcional.

Entre las herramientas destacadas se encuentran las interfaces cerebro-computadora, los robots exoesqueléticos y los trajes musculares, pensados para apoyar la rehabilitación y la vida diaria.

Un ejemplo concreto se registró en la provincia de Zhejiang, donde un paciente de unos 60 años que sufrió una hemorragia cerebral logró recuperar la capacidad de tomar objetos con su mano izquierda tras un entrenamiento con tecnología de interfaz cerebro-computadora no invasiva.

Casos como este refuerzan el enfoque del plan: tecnología aplicada a la autonomía y el bienestar.

Robótica y cuidado: una industria en expansión

El documento oficial también impulsa el desarrollo de la robótica para el cuidado de personas mayores, promoviendo la colaboración entre empresas de tecnología, centros de rehabilitación médica y servicios domésticos inteligentes.

El objetivo es cubrir un amplio abanico de necesidades, desde asistencia en tareas cotidianas hasta apoyo emocional y atención social.

Una sociedad que envejece a gran velocidad

El anuncio se da en medio de cifras contundentes. A fines de 2024, China superó los 310 millones de personas mayores de 60 años, y las proyecciones indican que este grupo alcanzará más de 400 millones en 2035. Este cambio demográfico obliga a repensar políticas públicas, sistemas de salud y modelos de cuidado.

En esa línea, las directrices ponen énfasis en fortalecer los servicios de atención comunitaria, ampliar las cadenas de proveedores especializados y fomentar soluciones de cuidado domiciliario personalizadas, una fórmula que también comienza a discutirse en América Latina.

Más allá del ámbito social, el plan reconoce el potencial económico del envejecimiento. Se estima que la economía plateada de China superará los 30 billones de yuanes (unos 4,3 billones de dólares) en 2035.

Para aprovechar este mercado, el Gobierno impulsa el desarrollo de productos adaptados a personas mayores, como alimentos bajos en azúcar y fáciles de masticar, ropa funcional y cosméticos diseñados para este segmento.