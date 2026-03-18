Preocupación y desconfianza en la oposición por retiro de Plan Nacional de Derechos Humanos

Con preocupación y desconfianza han visto desde la oposición la decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirar desde Contraloría el proyecto de Plan Nacional de Derechos Humanos.

La decisión fue dada a conocer este martes por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien apuntó a la necesidad de revisar el texto y realizar una serie de modificaciones.

La diputada Lorena Fries (FA) comentó que "no es tanto que lo retiren, sino que los cambios que van a hacer y las señales que se han dado en esta materia, como las peleas todos los años por el financiamiento de los sitios de memoria, las redes sociales del Partido Republicano en torno al 11 de septiembre del 73, el hecho que hoy día estemos hablando de indultos y de conmutación de penas que pueden incluir a criminales de lesa humanidad. Es el marco que permite dudar de lo que van a hacer con el plan nacional".

Por su parte, la diputada Lorena Pizarro (PC) sostuvo que "tenemos la certeza de que va a volver un engendro, que va a poner en riesgo la vida de una inmensa parte de la población, y va a haber un momento en que la olla a presión que están instalando va a estallar".

Desde el oficialismo, el jefe de la bancada republicana, Stephan Schubert, dijo que "el interés es que las instituciones que velan por los derechos humanos lo hagan con la apertura de velar por todos los derechos humanos, sin importar de qué lado venga la víctima o el victimario, y en ese sentido me gustaría que existieran diversos tipos de reformas que nos lleven hacia ello".

"Hemos sido muy críticos varios, yo entre ellos, del rol del INDH, y eso implicará hacer modificaciones profundas, cambios de personas, modificar leyes, todo lo que podamos hacer", añadió.