"China llega a El Bosque": El programa que acerca el chino mandarín a los niños de la comuna

El lunes 18 de julio comenzó "China llega a El Bosque 中国来到埃尔博斯克", un innovador programa piloto que se está desarrollando gracias a la alianza entre la Corporación Cruzando el Pacífico, la Fundación de las Familias (FUNFA), la Municipalidad de El Bosque, La Red ChileChina y Radio Cooperativa.

El objetivo es entregar conocimiento sobre China a estudiantes de la comuna del Bosque de manera totalmente gratuita, dotándolos de herramientas básicas para acercarse e interesarse a esta civilización milenaria.

Magdalena Garretón, de Fundación para la Familia, comentó que tienen "como misión aportar desde los territorios a la construcción de tejido social y poner al alcance de las personas la tecnología y la innovación. Nos hemos acercado a Cruzando al Pacífico para llevar a usuarias y usuarios la oportunidad de ampliar los horizontes y poder conocer más sobre el idioma y la cultura china. A través de este programa integral y lúdico se facilita el desarrollo de la habilidad oral y la comprensión auditiva del idioma chino mandarín".

Esta iniciativa se está realizando en el Centro Cívico Cultural de la comuna de El Bosque y ha sido diseñada utilizando una metodología de aprendizaje que se centra en la enseñanza del chino mandarín para niños y niñas, en el que se incluyen clases en este idioma, la utilización del material didáctico de cartas 走吧 Zǒu ba! en el que se aprende jugando, la escritura de caracteres chinos, actividades de papel recortado y concursos de incentivo a la participación.

Actualmente cuenta con la participación de estudiantes de entre 9 y 13 años. "Mi mamá me avisó del programa, porque siempre está buscando actividades y quiso inscribir a mi hermana y a mí. Lo he encontrado muy divertido porque nos enseñan y nos hacen escribir en chino. Estoy con varios compañeros y nos reímos por muchas cosas, la pasamos bien. Me gustaría seguir aprendiendo chino", contó Carlos Galaz, de 11 años, quien es estudiante del programa.

El equipo que lidera el programa cuenta con especialización en China como Karoline Urrutia, del área de proyectos académicos de la Corporación; Catalina Rosales, estudiante de Estudios Internacionales y ganadora del concurso "88 frases te invita a tu primer viaje a China" en 2018; Lucas Rain, egresado de Finanzas en la Universidad de Finanzas y Economía del Sudoeste de China.

"Este es un gran primer paso para que las comunidades se acerquen al idioma y la cultura china y nos llena de gratitud ser parte de esto. Es clave compartir saberes, en mi caso, tuve la oportunidad de aprender chino mandarín en la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing en China, ahora la misión es traspasar los conocimientos. Estamos brindado herramientas para que niñas y niños exploren nuevas posibilidades", afirmó Telma Vega, Encargada de Proyectos, Comunicaciones de la Corporación Cruzando el Pacífico y profesora de chino mandarín para este proyecto.

A partir del establecimiento de lazos y alianzas nuevas generaciones durante sus vacaciones de invierno, tienen la posibilidad de aprender algo nuevo y se espera que más instancias como esta puedan ser replicadas en diversos lugares de Chile.

"Hablamos de un área de interés actual, que abre mundos, abre mentes, saca de lo cotidiano, permite sentirse parte de la globalidad, más allá de los límites comunales. Esta es una gran oportunidad de aprendizaje para nuestros niñas, niños y jóvenes, un grupo etario que a veces cuesta llegar y donde también quiero resaltar la metodología interactiva que están aplicando", destacó Carlos Leiva encargado Biblioteca comuna de El Bosque.

El viernes 22 de julio las y los estudiantes presentarán lo aprendido y además se efectuará la ceremonia de certificación.