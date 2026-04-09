Con donación china, estudiantes de colegio chileno incendiado volvieron a clases

Como un ejemplo de resiliencia, los más de 180 estudiantes de la escuela básica de Punta de Parra, en la comuna de Tomé, destruida a inicios de año tras los incendios que afectaron la zona centro-sur chilena, regresaron a clase con uniformes donados por un grupo de empresarios chinos en el país.

Tomé, a unos 500 kilómetros al sur de la capital, fue uno de los territorios más afectados por los siniestros que dejaron en esta localidad dos fallecidos y 544 viviendas incendiadas.

Entre lo siniestrado se lamentó el edificio recién construido para la escuela básica de Punta de Parra, que no alcanzó a ser inaugurado y fue destruido por completo por las llamas.

Para subsanar esta catástrofe, a fines de febrero la Cámara de Empresas Chinas en Chile donó uniformes escolares para la totalidad de la comunidad escolar de esta institución, que volvió a clases a inicios de abril tras el montaje de un colegio modular en la localidad.

"Fue bastante significativo porque se les proporcionó lo básico, lo fundamental para que nuestros niños retornaran a su escuela y con el sentido de identidad y pertenencia y con los colores que tiene el uniforme", señaló a Xinhua la directora de la Escuela Básica Punta de Parra, Elizabeth Carrera.

La representante de la comunidad académica destacó que la vuelta a clases de los niños y niñas les ayudará a "olvidar un poco lo vivido en enero", cuando mucho perdieron sus hogares y seres queridos.

"También ayuda a mermar la economía de las familias, de los padres y apoderados que no tuvieron que hacer gastos de esa línea y, obviamente, nosotros como escuela tampoco estábamos en una posición de exigir uniformes siendo que las necesidades eran otras", apuntó Carrera.

Abundó que la donación de los empresarios chinos en Chile es "magnífica" y están "muy agradecidos por nuestros padres y apoderados y por nuestros niños".

"Me imagino que la noticia (el incendio) fue publicada a nivel mundial y que ellos hayan dado su foco a nosotros nos hace sentir eternamente agradecidos. Por nuestros niños, apoderados, que es un gran hito de cariño, de amor, a todo este dolor que ellos vivieron con la pérdida de toda su historia, porque no fue tan solo una casa, sino su historia de vida", dijo.

Carrera reflexionó que la entrega y donación "también fue parte de ese proceso de mantener la identidad de la localidad de Punta de Parra".

La Cámara de Empresas Chinas en Chile donó a Tomé tras el incendio unos 39 millones de pesos y de esos 17 millones de pesos fueron destinados a comprar uniformes para los niños de la Escuela Punta de Parra.

A su vez que Cruz Roja de China donó 63 millones de pesos a su contraparte chilena y también las empresas chinas han prestado ayuda a la parte afectada.

El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, explicó a Xinhua que la escuela de Punta Parra "ni siquiera había sido inaugurada, la escuela definitiva tenía dos años de vida, costó muchísimo poder construirla después de 10 años aproximadamente que los estudiantes de la localidad estaban en 'container' (en un contenedor)".

"Desafío Levantemos Chile tomó esta bandera de poder levantar una escuela modular y gracias al aporte que hace el municipio, bienes nacionales y todas las institucionalidades del Estado, se pusieron manos a la obra para poder reconstruir esta escuela modular en 67 días después de la tragedia. 45 días se demoraron en construir esta escuela, que tiene 54 módulos y más de 800 metros cuadrados", detalló.