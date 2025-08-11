Síguenos:
Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China noticias

Lee la edición de agosto de la revista China Hoy

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La revista se centra en la transferencia cultural del gigante asiático al resto del mundo.

Lee la edición de agosto de la revista China Hoy
Efecto China
En portada

La cultura pop china que ha traspasado las fronteras y ha acaparado la tendencia en occidente es el foco de la revista China Hoy en su edición de agosto.

Claro está que su principal artículo está dedicado al muñeco que arrasa en todas las tiendas del planeta. "La fiebre mundial de las Labubu" nos cuenta el origen de este peluche.

En "El nuevo cine chino sale a escena", la revista China Hoy destaca el triunfo que logró la película "Ne Zha 2", esperando que allane el camino para futuras animaciones del gigante asiático.

"Juegos, parques y prosperidad" resalta cómo los parques temáticos de China han impulsado el júbilo y la cooperación global.

En la sección deporte, la publicación destacó a Wang Xinyu, "la nueva estrella del tenis chino", quien destacó en la final del torneo WTA 500 de Berlín.

Gracias al acuerdo de Efecto China con China Hoy, puedes leer su edición mensual desde Cooperativa:

Lee la edición de agosto de China Hoy by Efecto China

