¡Tremendo! Tabilo tumbó a Tirante y pasó en Río de Janeiro por primera vez a las semis de un ATP 500
El chileno enfrentará al peruano Ignacio Buse en la ronda de los cuatro mejores.
El chileno Alejandro Tabilo, 68° en el ranking mundial, batalló en Río de Janeiro y avanzó por primera vez a las semifinales de un torneo ATP 500, tras vencer por 7-6(2), 6-7(6) y 6-1 y al argentino Thiago Tirante (92°), en un historiado encuentro de cuartos de final que se extendió hasta las 02:12 de la madrugada en Brasil.
El duelo originalmente se iba a disputar en el Court "Guga Kuerten", pero debido a una lluvia que cayó en Río de Janeiro, el duelo se retrasó varias horas y tuvo que jugarse en la Cancha 1.
Tabilo y Tirante alcanzaron a igualar 3-3 en el primer set y nuevamente se dejó caer la lluvia, provocando una interrupción de 40 minutos.
Tras volver a la cancha, Tabilo se exigió y ganó con seguridad el tiebreak; y en la segunda manga, aprovechó el envión para quebrar de entrada y tomar ventaja.
Sin embargo, para el chileno se complicó en el cierre del segundo set. Tabilo tenía chance de cerrar el partido sirviendo con 5-4 a favor, pero Tirante devolvió el quiebre, forzó un nuevo tiebreak y llevó el partido al tercer parcial.
Finalmente, Tabilo pudo encontrar su mejor versión en el set definitivo, quebró dos veces el servicio de Tirante y selló el triunfo, tras dos horas y 39 minutos (sin considerar las interrupciones).
En semifinales, Tabilo enfrentará al peruano Ignacio Buse (91°), quien dio la sorpresa de la jornada al eliminar al italiano Matteo Berrettini (57°) por 6-3, 2-6 y 6-3.