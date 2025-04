Película "Her Story" abrirá ciclo de cine chino en el Centro Cultural La Moneda

El Ciclo de Cine Chino en el Centro Cultural La Moneda (CCLM), organizado por la Cineteca Nacional y la Embajada de China en Chile, comenzará el jueves 8 de mayo con "Her Story" (2024), una de las películas más exitosas del gigante asiático de los últimos años.

La trama del filme, dirigido por Yihui Shao, gira en torno a Wang Tiemei, una madre soltera que pierde su trabajo y se muda a una nueva casa, haciéndose amiga de su vecina Xiaoye, que parece alegre pero está deprimida. Las dos mujeres, cada una con personalidades contrastantes, forman un vínculo único.

El Ciclo de Cine Chino, que se realizará hasta el domingo 11 de mayo, llevará también a la pantalla del CCLM las películas "I Am What I Am 2" (Haipeng Sun,2024), 2Cheng feng po lang (Duckweed)" (Han Han, 2017), "Pegasus" (Han Han, 2019), "Cesium Fallout" (Pao Yaoming, 2024) y "Creation of the Gods Ⅰ: Kingdom of Storms" (Wuershan, 2023).

Las películas serán exhibidas en la Sala de Cine del CCLM, ubicada en el Nivel -2.

Las funciones serán gratuitas.