Gobierno retiró 43 decretos ambientales: protegían fauna nativa y parques nacionales

El subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, solicitó a la Contraloría General de la República (Chile) el retiro del trámite de toma de razón de 43 decretos supremos ingresados durante el gobierno anterior.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente explicaron que la decisión apunta a revisar en detalle los instrumentos aún en tramitación, con el fin de asegurar que cumplan con los estándares técnicos y normativos vigentes.

"La medida busca que los actos administrativos respondan a los más altos estándares de calidad jurídica, resguarden el cuidado de las personas y protejan efectivamente el patrimonio natural del país", señalaron mediante una declaración.

Asimismo, indicaron que esta revisión se enmarca en el plan de auditoría interna del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y que corresponde a una práctica habitual al inicio de una nueva administración.

Desde la cartera también apuntaron que el gobierno saliente ingresó 21 decretos en los primeros días de marzo, de los cuales 13 fueron tramitados el último día de gestión.

Retiro de decretos ambientales by María del Mar Parra

¿Qué decretos retiró el Ministerio de Medio Ambiente?

Entre los decretos retirados figuran normativas de diversa índole, como el reglamento del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, normas de calidad ambiental para aguas de la cuenca del río Huasco, y planes de descontaminación para zonas como Puerto Aysén.

También se incluyen regulaciones sobre emisiones para termoeléctricas y fundiciones de cobre, así como iniciativas vinculadas a la biodiversidad, como el plan de recuperación de las ranitas de Darwin y el decreto que declaraba monumento natural al pingüino de Humboldt.

En el listado destacan además decretos para la creación de nuevos parques nacionales, como Salar de Gorbea y Las Parinas en la Región de Atacama, así como Mar de Juan Fernández y Nazca Desventuradas II.

El Ministerio afirmó que trabaja de manera prioritaria en la revisión de estos instrumentos para reingresarlos a la brevedad al proceso correspondiente ante la Contraloría.