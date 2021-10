Tecnología verde y limpia: China promete unos Juegos de Invierno "únicos en la historia olímpica"

Quedan exactos 100 días para el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 que, entre el 4 y el 20 de febrero, se realizará en Biejing, donde China pretende sorprender al mundo con sus progresos tecnológicos que van de la mano con la protección al medio ambiente.

Así lo destacó el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, quien adelantó que "estos estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno serán únicos en la historia olímpica, ofreciendo al mundo un acontecimiento deportivo incomparable".

La máxima autoridad de China en nuestro país adelantó que este mega evento deportivo se caracterizaran por "la alta tecnología en que se aplicarán un gran número de logros tecnológicos, y nacerán varias 'primicias olímpicas'".

"El punto más destacado será el uso amplio de las tecnologías digitales más avanzadas, y como prueba, las ondas milimétricas 5G se utilizarán en las escenas como las experiencias competitivas, la transmisión de video con resolución 8K, los servicios de eventos de 5G con visión completa de 360º, y la transmisión en vivo desde cualquier ángulo de visión, los cuales aportarán una experiencia inmersiva en tiempo real para esta Olimpiada de Invierno", explicó el embajador.

Qingbao contó además que "como una parte de las competiciones se realizan en la ciudad de Zhangjiakou, a 170 km de Beijing, se ha construido el ferrocarril de alta velocidad Beijing-Zhangjiakou, con una velocidad máxima de 350 km/h, que será el primer ferrocarril de alta velocidad inteligente de China y presta especial atención al diseño ecológico".

De hecho, China llevará en lo alto el "concepto 'verde, compartido, abierto e incorruptible'" para que "todos los estadios funcionen 100% con electricidad verde, que se genera desde la energía eólica o fotovoltaica, y será la primera vez en la centuria de la historia olímpica que toda electricidad utilizada es verde y limpia", adelantó.

🎉With exactly 1️⃣0️⃣ 0️⃣days to go before the start of the Beijing 2022 Olympic Winter Games, the design of the medals that will be awarded at the Games has been unveiled! 🏅️🥈🥉#beijing2022 #medal #Olympics pic.twitter.com/c5Zi9gZETe