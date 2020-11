El plan de desarrollo de China ofrece nuevas oportunidades para el mundo

Por Grupo de Medios de China

La Quinta Sesión Plenaria del XIX Comité Central del Partido Comunista de China, que concluyó el 29 de octubre, revisó y aprobó las "Propuestas del Comité Central del Partido Comunista de China sobre la formulación del Decimocuarto Plan Quinquenal para el Desarrollo Económico y Social Nacional y los Objetivos a Largo Plazo para 2035".

Según el comunicado de la sesión y de la conferencia de prensa del Comité Central del PCCh celebrada el 30 de octubre, este documento no solo satisface continuamente el anhelo de una vida mejor del pueblo y el nuevo concepto de desarrollo en todo el proceso de desarrollo y todos los campos, sino también propone propuestas económicas. Los objetivos principales, las tareas clave y las principales medidas del desarrollo económico y social de China en los próximos cinco años, como nuevos resultados en el desarrollo, nuevos pasos en la reforma y la apertura y nuevos niveles de bienestar de las personas, se centran en responder qué tipo de desarrollo se logrará en la nueva situación. Esto no solo trazó un plan para el desarrollo futuro de China y aclaró el camino a seguir, sino que también brindará nuevas oportunidades para la recuperación y el crecimiento económicos mundiales.

Utilizar la planificación a mediano y largo plazo para orientar el desarrollo económico y social es una forma importante para que el Partido Comunista Chino gobierne el país.

Una tarea importante de esta sesión plenaria es orientar el desarrollo de China durante el período del "XIV Plan Quinquenal". Este período serán los primeros cinco años en los que China se emprendió un nuevo viaje de construcción de un país socialista modernizado de manera integral y marchó hacia el objetivo del segundo centenario sobre la base de construir una sociedad moderadamente acomodada en todos los aspectos y lograr su primer objetivo del centenario.

Desde la perspectiva de la situación internacional, se están acelerando los principales cambios del mundo que no se habían visto en un siglo, y la epidemia de neumonía del nuevo coronavirus ha causado graves impactos en el desarrollo económico y social mundial. Todos los países del mundo esperan nuevos impulsos y oportunidades de recuperación. En este contexto, el esquema de desarrollo de la segunda economía más grande del mundo en nodos clave indudablemente despierta las expectativas generales de la comunidad internacional.

La gente ha notado que el comunicado de la Quinta Sesión Plenaria del XIX Comité Central del Partido Comunista de China no propuso objetivos cuantitativos de crecimiento económico, pero enfatizó que "se han logrado nuevos resultados en el desarrollo económico, y se logrará un desarrollo económico sostenido y saludable sobre la base de la calidad y la eficiencia". Esto satisface plenamente las necesidades objetivas de China para entrar en una nueva etapa de desarrollo e implementar el nuevo concepto de desarrollo.

Como Reuters citó opiniones de expertos, esto muestra que China ya no persigue una expansión cuantitativa pura, sino que persigue un desarrollo de alta calidad. De hecho, el comunicado de la sesión plenaria expresó claramente que con el tema de promover el desarrollo de alta calidad, la profundización de las reformas estructurales del lado de la oferta como eje principal, el autosostenimiento de la ciencia y la tecnología como soporte estratégico para el desarrollo nacional y la expansión de la demanda interna como base estratégica, especialmente para la construcción, se puede decir que el despliegue estratégico del nuevo patrón de desarrollo en el que el gran ciclo es el cuerpo principal y los ciclos dobles internacionales y nacionales se promueven mutuamente, aclara la dirección principal y el enfoque importante del desarrollo, que es de gran importancia para China y el mundo.

Concentrarse en hacer lo suyo, insistir en "manos a mano" con el mundo y promover la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, una China así creará inevitablemente mayores milagros de desarrollo y oportunidades de ganar-ganar, lo que vale la expectativa del mundo.