Camión eléctrico chino recorre 680 km cargado con cobre: el hito de SANY y Codelco en el norte

Un camión 100% eléctrico de la empresa china SANY completó un recorrido de 680 kilómetros de ida y vuelta entre la División Radomiro Tomic de Codelco y el Puerto Angamos, transportando 27 toneladas de cobre.

La prueba se realizó en el desierto de Atacama, con pendientes acumuladas superiores a los 2.500 metros y temperaturas extremas, convirtiéndose en uno de los trayectos de electromovilidad pesada más extensos realizados en América Latina.

El piloto se enmarca en un Memorándum de Entendimiento (MoU) firmado entre Codelco y SANY, que compromete a ambas compañías a continuar desarrollando pruebas de camiones eléctricos en condiciones reales y escalarlas a otras divisiones de la cuprífera estatal.

"Los resultados preliminares de estos pilotos demuestran que la electromovilidad pesada es una alternativa técnicamente viable para rutas estratégicas del país. Esta es una oportunidad de ser pioneros en Latinoamérica", señaló Mauricio Acuña, vicepresidente de Abastecimiento de Codelco.

Desde la empresa china, el vicepresidente de SANY Grupo y presidente de la División Latinoamérica, Cao Te, destacó que la iniciativa cobra especial relevancia en el contexto actual de precios elevados del petróleo: "Los equipos eléctricos destacan por sus ventajas en la reducción de costos operativos y su contribución a la descarbonización".

Ruta y actores clave

El piloto conectó la División Radomiro Tomic, ubicada en la Región de Antofagasta, con el Puerto Angamos, uno de los principales terminales de exportación de cobre del norte chileno. Además de Codelco y SANY, participaron la empresa de transportes Géminis, Puerto Angamos y el Ministerio de Obras Públicas.

El director de Logística Integrada de Codelco, Miguel Cataldo, subrayó que el éxito de la operación dependió de una coordinación amplia entre transportistas, proveedores tecnológicos, empresas de energía y reguladores, quienes aportaron infraestructura de carga, estándares de seguridad y transferencia tecnológica.

SANY es uno de los principales fabricantes chinos de maquinaria pesada y ha consolidado en años recientes su presencia en el mercado latinoamericano de equipos para minería y construcción. La firma del MoU con Codelco marca un paso estratégico en su apuesta por la electromovilidad industrial en la región.