Oficialismo criticó ausencia de Steinert y Jouannet a comisión que abordaba reforma a Carabineros

Críticas transversales se originaron en el Senado luego que las principales cabezas del Ministerio de Seguridad -la titular Trinidad Steinert y el subsecretario Andrés Jouannet- se ausentaran de la Comisión de Hacienda para discutir el proyecto que busca modernizar a Carabineros, lo que provocó la suspensión de la sesión.

La iniciativa busca fortalecer el funcionamiento de Carabineros y enfrentar su déficit de personal, a raíz de una serie de modificaciones estructurales a la institución como mejorar la gestión interna, extender la carrera policial, incorporar incentivos al desempeño y optimizar la administración del recurso humano.

En este contexto, a través de un oficio enviado por su jefe de Gabinete, Francisco Chambi, Steinert comunicó que no podría asistir a la sesión "por compromisos agendados con anterioridad", por lo que la reemplazaría Jouannet.

Sin embargo, posteriormente se envió una segunda notificación que indicaba que el subsecretario tampoco participaría, lo que finalmente derivó en el fracaso de la instancia, que se extendió por apenas 22 minutos.

Ante el lapsus, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, asistió a la Comisión y explicó que la ministra se encontraba en una actividad de la PDI junto al Presidente Kast: "Claramente hemos tenido aquí una descoordinación y reitero mis disculpas a la comisión", expresó.

Senador Carter: Se nos cae todo el relato del Gobierno en seguridad

El primero en cuestionar la ausencia del Ministerio de Seguridad en la discusión fue el senador UDI Javier Macaya, que señaló que "es bien lamentable que no se haya apersonado la gente" de la cartera.

Más duro en sus reproches fue el senador independiente con cupo de Republicanos Rodolfo Carter, que fustigó que "nadie puede ser salvado contra su voluntad. Este es un error impresentable; se nos cae todo el relato (del Gobierno en seguridad). No costaba nada tener otra actitud frente a esto".

"Es de verdad de las cosas más sensibles la falta de carabineros y postulantes que tenemos en las escuelas. Yo entiendo que los accidentes ocurren, pero esto no es un accidente, esto es desprolijidad", añadió.

"No solamente se viste de argumentos a una oposición que legítimamente hoy día nos ridiculiza, pero lo que más me preocupa es que perdemos credibilidad frente a los hombres y mujeres que ponen el pecho a las balas todos los días en la calle, que son los carabineros", criticó el exalcalde de La Florida.

Desde la oposición, la senadora Daniella Cicardini (PS) calificó lo ocurrido como "muy lamentable, un poco vergonzoso que mande una excusa la ministra sobre que va a ir el subsecretario, pero después dice el subsecretario que tampoco puede venir".

"Francamente, no es solo inconsecuente, sino que también es una falta de respeto para esta comisión y para los carabineros", agregó.