Contraloría ofició a Presidencia por almuerzo de Kast con excompañeros en La Moneda

La Contraloría General de la República ofició a la Presidencia por el polémico almuerzo de lujo que sostuvo el Mandatario José Antonio Kast con sus excompañeros de la carrera de Derecho de la Universidad Católica en el Palacio de La Moneda.

El evento se ha convertido en un flanco para el Ejecutivo a raíz de que se desconoce con exactitud si fue financiado con recursos propios del Mandatario -tal como señalaron sus colaboradores en un principio- o si implicó el uso de platas públicas.

Desde la oposición, los diputados Daniel Manouchehri y Nelson Venegas, junto a y la senadora Daniella Cicardini (todos del PS), pidieron a Contraloría que investigue el caso, que ahora determinó enviar un oficio al Gobierno.

"Pase a la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República una copia de la presentación formulada (...) a fin de que informe fundadamente a este organismo contralor al tenor de lo expuesto por los solicitantes, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la tramitación del presente oficio", reza el documento.

Desde La Moneda, la vocera de Gobierno, Mara Sedini, evitó hoy profundizar en nuevos detalles, remitiéndose a sus declaraciones previas.

La secretaria de Estado anticipó anteriormente que responderán "en tiempo y forma" al ente contralor.

En tanto, fuentes de Palacio afirmaron que existen boletas en mano que comprueban el pago de insumos específicos, como las carnes utilizadas en el servicio.

Por otro lado, este martes el presidente de la Cámara Baja, el diputado UDI Jorge Alessandri, introdujo un matiz en la controversia al señalar que el Presidente "va a pagar" la actividad, y no que ya lo haya hecho, indicando que existe un plazo habitual para saldar ese tipo de gastos.

"Nosotros estamos acostumbrados a que Cerro Castillo sea la casa para eso, que es la casa de descanso de los Presidentes y así lo dice la ley que la creó y ahí nadie lo podría cuestionar. El Palacio de La Moneda cumple la función más bien de oficina. Ahora, como novedad que no se daba desde el año 1958, el Presidente reside en La Moneda y además trabaja en La Moneda. Así que evidentemente que un protocolo ayudaría, pero yo evidentemente quedo tranquilo con la explicación de que lo va a pagar", señaló señaló el parlamentario.

"En general, te dan 30 días para pagar la factura. No sé si pagó adelantado o se va a tomar los 30 días", agregó Alessandri.