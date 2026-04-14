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Tópicos: Mundo | EE.UU.

EE.UU. levantó las sanciones al sistema de banca pública de Venezuela

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y a cualquier entidad con participación directa o indirecta de más del 50%.

Con esta medida, las instituciones bancarias venezolanas podrán entrar de nuevo al sistema financiero estadounidense y operar legalmente con el dólar.

EE.UU. levantó las sanciones al sistema de banca pública de Venezuela
 Banco Central de Venezuela

La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió, a su vez, una licencia que permite las "transacciones comerciales" con el Gobierno de Venezuela, con autorización previa de Washington.

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El Gobierno de Estados Unidos levantó este martes las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela.

La medida, anunciada por el Departamento de Tesoro, también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y cualquier entidad en la que alguna de estas instituciones tenga participación directa o indirecta de un 50% o más.

La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió, a su vez, una licencia que permite las "transacciones comerciales" con el Gobierno de Venezuela, con autorización previa de Washington.

Estas nuevas directrices llegan menos de dos semanas después de que EE.UU. retirara a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de su lista de sancionados y suponen un paso más en el deshielo de relaciones entre Washington y Caracas.

Sin estas restricciones, las principales instituciones bancarias venezolanas podrán entrar de nuevo al sistema financiero estadounidense y operar legalmente con el dólar.

Tras el arresto en Caracas de Nicolás Maduro en una intervención militar por parte de EE.UU. a principios de año, el Gobierno de Donald Trump ha ido normalizando las relaciones diplomáticas con el país caribeño, que rompieron en 2019.

En paralelo, Washington también ha ido levantando las estrictas sanciones económicas a las que había sometido a Caracas, bajo el anterior mandato de Trump (2017-2021) en una estrategia para intentar presionar la salida de Maduro.

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