Chile y China festejaron por anticipado llegada del Año Nuevo chino

Autoridades y representantes de empresas, gremios e instituciones educativas de Chile y China celebraron el martes la inminente llegada del Año Nuevo chino, en una recepción organizada por la embajada china, para dar la bienvenida al Año del Caballo.

La festividad adelantada de esa fecha del calendario lunar, que se celebra el próximo día 17, constituyó una oportunidad para destacar la marcha de las relaciones entre los dos países, como señaló el director para Latinoamérica y el Caribe del Centro para la Educación y la Cooperación Lingüística de China (CLEC, por sus siglas en inglés), Roberto Lafontaine.

El directivo afirmó que las relaciones entre Chile y China no pueden basarse únicamente en el comercio y la política.

"Es también cultura, es también conocerse, es también idioma. En CLEC tratamos de acercar la cultura y el idioma para que ambos pueblos, el chino y el latinoamericano se conozcan, interactúen y también puedan enfrentar un futuro mucho mejor", expresó.

Experiencia en primera persona

En ese sentido, María José Alvarado, una joven periodista chilena que estuvo cuatro meses en China como parte de un intercambio dirigido a reporteros de todo el mundo, destacó el valor de esa oportunidad.

"De China me traje un aprendizaje muy grande, (...) cómo vernos más desde la colectividad y menos desde el individualismo", señaló Alvarado a Xinhua.

La reportera celebró la posibilidad de adentrarse en la cultura china y conocer más sobre conceptos como la Iniciativa de Futuro Compartido de la Humanidad o las enseñanzas del budismo.

También esa experiencia fue subrayada por la periodista Francisca Cárdenas, quien relató que durante su estancia en Beijing pudo viajar a diferentes localidades, participar en actividades culturales y políticas, aprender el idioma, practicar artes marciales y probar la gastronomía.

"Fue una oportunidad profesional super importante para mi carrera, donde aprendí mucho (y) derribé prejuicios que tenía sobre China, como todos tenemos de otros países cuando no conocemos muy bien la cultura", aseguró Cárdenas.

Chile y China, una relación modelo

En la recepción, el embajador chino en Chile, Niu Qingbao, afirmó en su discurso que el caballo "simboliza la fuerza, la velocidad y el espíritu emprendedor según la cultura china" y valoró la exitosa y larga trayectoria de las relaciones entre Chile y China.

"El año 2025 fue testigo de resultados fructíferos en las relaciones entre China y Chile. Celebramos sucesivamente el 55º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, así como el 20º aniversario de la firma del Tratado de Libre Comercio", dijo el diplomático.

Niu también destacó que los vínculos entre ambos países "han resistido las circunstancias internacionales cambiantes, convirtiéndose en un modelo de solidaridad y cooperación entre los países de desarrollo".

A modo de ejemplo, el embajador resaltó la aplicación en 2025 de una política de exención de visado por 30 días para los ciudadanos chilenos que viajan a China, así como las visitas de representantes del Gobierno, parlamentarios, expertos, académicos y jóvenes en diversas instancias y programas de capacitación.

El Año Nuevo chino en las calles chilenas

En los últimos años, varias ciudades y municipios chilenos han celebrado actividades relacionadas con el Año Nuevo chino, atraídos por los espectáculos artísticos, los festivales de luces, las oraciones de buenos deseos y otros rituales tradicionales de la cultura de ese país.

El Año Nuevo chino fue inscrito en diciembre de 2024 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).