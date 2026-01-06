China y Corea del Sur acuerdan fortalecer relación y el desarrollo conjunto

El primer ministro chino, Li Qiang, se reunió hoy martes en Beijing con el presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung.

Tras señalar que las relaciones bilaterales han adquirido un nuevo aspecto bajo la orientación estratégica de los dos jefes de Estado, Li afirmó que China siempre ha situado sus relaciones con la República de Corea en una importante posición en su diplomacia vecinal.

El premier agregó que China está dispuesta a trabajar con la República de Corea para mantener la buena vecindad y la amistad, mejorar la comunicación estratégica, consolidar la confianza política mutua, buscar puntos en común respetando las diferencias, promover el desarrollo continuo de las relaciones bilaterales en la dirección correcta y beneficiar mejor a ambos pueblos.

Li recordó que China y la República de Corea son importantes socios económicos y comerciales, con estrechos lazos económicos y cadenas industriales y de suministro profundamente entrelazadas, e hizo un llamado a ambas partes a abandonar la mentalidad de suma cero y proporcionar más certeza al desarrollo mutuo mediante una cooperación reforzada.

China está dispuesta a promover la cooperación con la República de Corea en campos emergentes como la manufactura de alta gama, la inteligencia artificial y las nuevas energías, profundizar la integración y la sinergia industrial y cultivar conjuntamente nuevos motores de desarrollo, añadió Li.

El primer ministro chino destacó que su país da la bienvenida a las empresas de la República de Corea para ampliar su inversión en China y expresó la esperanza de que las contrapartes de la República de Corea ofrezcan una mayor comodidad a las empresas chinas para invertir en ese país.

China y la República de Corea deben trabajar juntos para defender el multilateralismo y el libre comercio, y salvaguardar la equidad y la justicia internacionales, con el fin de contribuir a la promoción de la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y en el mundo en general, dijo Li.

Por su parte, Lee afirmó que la República de Corea otorga gran importancia a sus relaciones con China y está dispuesta a respetar los intereses fundamentales de cada una, fortalecer el diálogo y los intercambios bilaterales y profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa en diversos ámbitos como la economía y el comercio.

La parte de la República de Corea anima activamente a sus empresas a ampliar la cooperación con China y da la bienvenida a las empresas chinas para invertir e iniciar negocios en la República de Corea, afirmó Lee.

En ese sentido, añadió que su país está dispuesto a mejorar la comunicación y la coordinación multilateral con China, salvaguardar conjuntamente el libre comercio y promover la paz y la estabilidad regionales e internacionales.