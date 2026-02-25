China y el nuevo orden mundial: curso online entrega claves para entender su poder global
El ciclo de cuatro clases revisará el modelo de desarrollo chino, la "prosperidad común" y su creciente influencia internacional.
El ciclo de cuatro clases revisará el modelo de desarrollo chino, la "prosperidad común" y su creciente influencia internacional.
La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en Argentina, abrió inscripciones para el curso "Comprender a China: claves de su emergencia como potencia mundial en el Siglo XXI".
El curso se realizará en modalidad virtual los martes 17 y 31 de marzo, y 7 y 14 de abril, entre las 18:30 y 20:00 horas. La actividad, organizada por el Programa Lectura Mundi, estará a cargo del sociólogo e investigador Sebastián Schulz y busca ofrecer herramientas para analizar el papel de China en el orden internacional contemporáneo.
El curso resulta relevante en un contexto donde la relación entre China y América Latina -incluido Chile- adquiere creciente peso económico y estratégico.
El programa propone revisar las características del crecimiento económico chino desde el proceso de Reforma y Apertura hasta la actualidad, así como las transformaciones de su modelo de desarrollo.
Entre los temas centrales destacan:
A lo largo de cuatro encuentros, se abordará cómo el ascenso de China ha reconfigurado la economía mundial, la política internacional y los espacios de toma de decisiones globales.
Uno de los módulos estará dedicado específicamente a la relación entre China y América Latina, un tema de especial interés para países como Chile, donde el gigante asiático es su principal socio comercial.
Se analizarán aspectos como:
También se discutirá la estrategia de Estados Unidos frente a la creciente presencia china en el continente.
El curso tendrá una duración de cuatro sesiones virtuales y es una actividad arancelada.
Los valores son:
Las inscripciones y más información están disponibles en el sitio oficial del Programa Lectura Mundi de la UNSAM.