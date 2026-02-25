China y el nuevo orden mundial: curso online entrega claves para entender su poder global

La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en Argentina, abrió inscripciones para el curso "Comprender a China: claves de su emergencia como potencia mundial en el Siglo XXI".

El curso se realizará en modalidad virtual los martes 17 y 31 de marzo, y 7 y 14 de abril, entre las 18:30 y 20:00 horas. La actividad, organizada por el Programa Lectura Mundi, estará a cargo del sociólogo e investigador Sebastián Schulz y busca ofrecer herramientas para analizar el papel de China en el orden internacional contemporáneo.

El curso resulta relevante en un contexto donde la relación entre China y América Latina -incluido Chile- adquiere creciente peso económico y estratégico.

Un recorrido por el ascenso de China

El programa propone revisar las características del crecimiento económico chino desde el proceso de Reforma y Apertura hasta la actualidad, así como las transformaciones de su modelo de desarrollo.

Entre los temas centrales destacan:

El llamado "socialismo con características chinas".

La apuesta por la ciencia y la tecnología como motor productivo.

La noción de "prosperidad común" y sus desafíos sociales.

La transición energética y la estrategia ambiental hacia 2060.

La disputa geopolítica entre China y Estados Unidos.

A lo largo de cuatro encuentros, se abordará cómo el ascenso de China ha reconfigurado la economía mundial, la política internacional y los espacios de toma de decisiones globales.

China, América Latina y los desafíos regionales

Uno de los módulos estará dedicado específicamente a la relación entre China y América Latina, un tema de especial interés para países como Chile, donde el gigante asiático es su principal socio comercial.

Se analizarán aspectos como:

Comercio, inversiones y financiamiento chino en la región.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta.

El rol de China en el BRICS y en el Sur Global.

El debate sobre cooperación, dependencia y soberanía.

También se discutirá la estrategia de Estados Unidos frente a la creciente presencia china en el continente.

Modalidad, aranceles e inscripciones

El curso tendrá una duración de cuatro sesiones virtuales y es una actividad arancelada.

Los valores son:

34.200 pesos argentinos (20.862 pesos chilenos) para comunidad UNSAM y Comunidad Anfibia (incluye 40% de descuento).

57.000 pesos argentinos (34.770) para residentes en Argentina no pertenecientes a la universidad.

US$80 (68.640) para no residentes en Argentina.

Las inscripciones y más información están disponibles en el sitio oficial del Programa Lectura Mundi de la UNSAM.