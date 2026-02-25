OPE defiende fotografía oficial de Kast ante cuestionamientos por uso de escudo

Ante los cuestionamientos por la presencia del escudo en la fotografía oficial del Presidente electo José Antonio Kast, desde la OPE salieron a defender el uso de emblemas patrios.

Luego que se diera a conocer este martes la imagen oficial que utilizará Kast durante su mandato, el abogado Luis Mariano Rendón presentó una denuncia ante Contraloría, asegurando que se incumple el artículo 2 de la Ley 2.197, donde se determina que la "banda presidencial debe componerse de tres franjas horizontales de igual ancho, azul, blanca y roja", sin contemplar la inclusión del escudo o de otro elemento.

Ante esta situación, la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, recalcó que "este retrato efectivamente es diferente, es una gran apuesta, pero que muestra la identidad del Presidente y también de lo que va a ser su gobierno, un gobierno de acción, en movimiento, un Presidente que camina hacia adelante".

"El escudo nacional les pertenece a todos los chilenos. Ha habido múltiples Presidentes en la historia de nuestro país que lo han usado en la banda presidencial: el Presidente Montt, González Videla, Pedro Aguirre Cerda, y es algo que queremos recuperar porque es un símbolo patrio y lo que busca ese mensaje es precisamente la unidad y esa fotografía y todo el simbolismo que hay detrás, lo que representa es una invitación a todos los chilenos, no solo a los que votaron por él, a hacerse parte de nuestra patria, de nuestros símbolos", añadió.

Reuniones de coordinación

Durante esta última jornada, Kast se reunió con su futuro comité político y con los presidentes de los partidos de derecha, en lo que fue en la práctica la primera reunión del comité político ampliado.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, detalló que están "alistándonos para lo que va a ser el cambio de mando, los procesos que aún quedan de instalación, en fin, son cosas que hemos venido realizando desde hace algún tiempo en esas reuniones y en esta oportunidad se tuvo la visión general de como están quedando los nombramientos en términos generales del país y las tareas que van a partir, particularmente legislativamente, desde el 11 de marzo".